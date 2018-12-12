/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический инвестор		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический инвестор
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34509
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Костанайской области назвал это событие «историческим моментом». Он напомнил, что этот проект стартовал 8 ноября 2017 года, во время визита президента РК Нурсултана Назарбаева в Костанайскую область.
Читать новость

§ таноми52
Re: На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 395
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.12.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Док, Вы что-то сегодня не в духе! Дело в возрасте? :-)
Профайл

§ bgb
Re: На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4175
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 14.12.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Совещание по вопросу вхождения стратегического инвестора в капитал компании «AllurGroup» аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ провел сегодня, 12 декабря. На встрече присутствовали руководители «AllurGroup» и китайских компаний, которые, подписав накануне соглашения, приобрели статус стратегического инвестора. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33208?1544774217

это так завуалировали факт продажи контрольного пакета акций?
Профайл

§ Sniper
На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический инвестор
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1130
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.12.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Факт безвозмедной передачи акций флагмана отечественного машиностроения фактически в чужие руки!!!
Профайл

* КГСПС
На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический инвестор
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 627
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 14.12.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:

Вместе с крепостными отдали.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: drakon, КГСПС

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 170
Пользователей: 4
Всего: 174

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх