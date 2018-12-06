Серый волк Переименование поселка Затобольск одобрила Республиканская ономастическая комиссия #25





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9751

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 04:05 В номере газеты есть интересная статья о дикарямбах продающих медали и выдумавших генералов несуществующих войск. Эти из той же смешной оперы.

Только те сами себе идиоты, а эти попутно и элементарно прихлопнули кусок экономики страны!



Два примера есть хороших из чистейшей экономики.

Несколько лет назад у нас появились незнакомые до этого пельмени "Смачные".

Я даже к удивлению узнал, что они выиграли в Москве конкурс на самые вкусные!

Ну наверное тогда производители постарались.

Так вот местом производства значился Затобольск

Любой человек в нашей стране знает Тобол. Слышал о суровом климате Сибири и о Тобольске хоть из школьного курса истории и географии. И я не только лично видел читающих и берущих тяжелые и не дешевые упаковки с пельменями в супермаркете. И даже среди знакомых пару раз проводил Затобольск - была положительная ассоциация на подсознании!

И пельмени тогда вполне были на уровне.

Правда потом всё хуже и под конец совсем испортились и исчезли.



В Нашей стране, с огромным выбором и массой посредственной продукции, очень тяжело внушить доверие к марке. Тогда это получилось.



А сейчас будет твердая ассоциация с ДЖАМШУТАМИ из Таджикистана. И даже если появится продукция, то её немедленно швырнут обратно, вчитавшись что это за продукт и откуда.

Это экономика у полок супермаркета! И она так работает!

И красноречивый оратор не может стоять у каждого холодильника в супермаркете пытаясь оправдять ляп и объяснить качество.



Второй пример с конфетами.

Они к слову пострадали ранее. Уже писал, что удел их с абсолютно непродаваемой надписью Баян-Сулу только подслеповатые бабуси у рынков. Рынков уже почти нет. Ничего даже не будут говорить о том какой это хороший эпос. Но с ним нельзя сделать имя даже супер качественной продукции!

Увы Абай Кунанбаев, например, великий человек степи, но котлеты и конфеты например с его именем не самое лучшее маркетинговое решение, как и надпись Баян-Сулу.

Угощая конфетами коллег, знакомых и гостей приходилось проявлять чудеса изобретательности и целые экскурсы в историю и презентации о качестве и то люди настороженно относились. Победить это было не просто!

А заниматься должен был этим не я, а маркетологи и умные власти, хорошо понимающие что такое экономика.

Примитивный и всему миру известный формат, звучное название и узнаваемый конкурентный дизайн батончиков Twix придумали не случайно.

Это брэнд. Он продаётся в каждом магазине. Хотя по сути примитивный продукт. Он правильно выбран форм фактором, упаковкой, и НАЗВАНИЕМ. У него стойкий ряд ассоциаций. И его берут.

Не буду углубляться в лекции по маркетингу и экономике. Отлично вижу, что ассциативный барьер создан для продукции.





Напомнить наверное стоит, что великие затобыльские акимы прославились не только утопанием в грязи, что очень точно подметили читатели даже в карикатурах, но и тем как наковыряли ночью на сайте госзакупок лот о закупке колноки с сабвуфером. Воспользуйтесь поиском по сайту. Хорошо видно будет их дикарский уровень!

А сегодня они своим неумелым руководством и бездарными действиями позволили угробить ещё и экспортный потенциал экономики. Да и внутренний подломить. В грамотной старой столице думаю Затобольск больше вызовет доверия, чем плохо ассоциирующийся Тобыл.

Тобыл и у них вызовет сомнения в качестве.



[Исправлено: Серый волк, 07.12.2018 - 01:12]