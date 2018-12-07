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§ NG.kz
Подписи в пустых протоколах, неустановленные лица – адвокат заявил о ряде нарушений в деле костанайского бизнесмена Александра Зайченко
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34509
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушание уголовного дела в отношении директора ТОО "КостанайПромГаз" Александра Зайченко продолжили в суде №2 Костаная сегодня, 7 декабря. Суд приступил к изучению письменных материалов дела. Адвокат подсудимого Дмитрий ЛЕЛЕКОВ сразу указал на ряд нарушений, которые были допущены сотрудниками антикоррупционной службы.
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§ alex_60
Re: Подписи в пустых протоколах, неустановленные лица – адвокат...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2077
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.12.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непонятно, а кто потерпевший.
Он в суде присутствует?
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§ 1234
Re: Подписи в пустых протоколах, неустановленные лица – адвокат...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 692
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 09.12.18 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а кто потерпевший.

Шурик! ))
Может поумнеет и не будет кормить мышей! ;-)
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§ Khalisi
Re: Подписи в пустых протоколах, неустановленные лица – адвокат...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 14.12.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А деньги забрали себе, просто подменили на фальшивку ивку
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