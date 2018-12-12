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§ NG.kz
Процесс по делу ветерана Великой Отечественной войны, обвиняемого в убийстве, начался в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34509
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.18 - 04:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первые попытки судьи прочитать подсудимому его права закончились провалом - как оказалось, Сурков ничего не слышит без слухового аппарата. Чтобы доставить аппарат из Затобольска, заседание отложили на час.
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§ сайлау курманов
Re: Процесс по делу ветерана Великой Отечественной войны,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2969
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.12.18 - 04:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кажись дедок все прекрасно понимает, только вот почему то у стариков сразу отключка всего находит. Когда хватался за нож руки крепко сжали рукоять...
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§ Volonter
Re: Процесс по делу ветерана Великой Отечественной войны,...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1430
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 12.12.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В школьные годы, когда ко Дню Победы чествовали ветеранов, помню приглашали в класс деда Ваню Суркова. Он рассказывал о войне, а мы всем классом поили его чаем с пирогами и пели ему песни военных лет под баян.
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§ Khalisi
Re: Процесс по делу ветерана Великой Отечественной войны,...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 14.12.18 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Живой пример словомочетантя - выжить из умв
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