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§ NG.kz
Штраф за парковку возле автовокзала оспорил в суде житель Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34505
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Протокол о нарушении Правил дорожного движения Сергей ШАРАФУТДИНОВ получил 26 октября 2018 года. Не согласился и решил оспорить. В среду, 12 декабря, в Специализированном административном суде Костаная вынесли решение по этому делу.
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§ alex_60
Штраф за парковку возле автовокзала оспорил в суде житель Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2076
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.12.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
они там эти полицаи с охраной всех конкретно задолбали,
молодец , что потратил время и нервы и поставил на место.
не каждый бы так смог.
а то этот автовокзал внутри за забором свои законы установил,
так еще и снаружи за забором решили правила устанавливать.
им еще с собаками ходить по периметру надо ,почему не ходят, непонятно.
этот автовокзал вообще как кость в горле у города.

[Исправлено: alex_60, 13.12.2018 - 16:59]
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§ лимон
Штраф за парковку возле автовокзала оспорил в суде житель Костаная
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 820
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.12.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
браво! создан прецедент ;-)
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* drakon
Re: Штраф за парковку возле автовокзала оспорил в суде житель...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15352
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.12.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
браво! создан прецедент

А что? Если бы не - Шарафутдинов,
так бы и молчали ещё 30 лет?... :lol:
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§ alex_60
Штраф за парковку возле автовокзала оспорил в суде житель Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2076
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.12.18 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
так бы и молчали ещё 30 лет?...


а с чего ты решил что все молчат?
неправильное понимание у тебя.
за год два раз был на этом месте, где машины стоят на фото,
оба раза разговаривал по душам.
выбегает из будки охранник, начинаешь разговор, из этой же будки выскакивает полицай.
начинает что-то про знаки, которых в этом месте немерено.
что стоять по этим знакам здесь нельзя. не помню даже какие знаки.
все кончалось разговорами. не штрафами, не деньгами.
там дальше есть более конкретная подстава, через десять метров, на фото видно.
белая машина стоит.
стоянка перед не действующим центром ауди. на фото видно. и не введен в эксплуатацию.
машин на десять.
и на всю стоянку стоит знак - стоянка для инвалидов.
стоянка для инвалидов перед недействующим зданием.
не имеющая отношения к автовокзалу совершенно.
вон там они "эти" и "зарабатывают", и думаю они этот знак и поставили.
далеко за деньгами ходить не надо.

[Исправлено: alex_60, 13.12.2018 - 19:20]
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§ KOS77
Re: Штраф за парковку возле автовокзала оспорил в суде житель...
KOS77


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Сообщений: 663
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 13.12.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец мужик, отстоял свою правоту, ещё бы инспекторов наказывали за отмененные постановления, глядишь и не пришлось бы людям по судам бегать. Можно ли точней узнать, что указано в решении суда, является ли это место перекрестком? Самого два раза там останавливали, правда штрафа удалось избежать, после долгих споров отдавали документы. Недели две назад подвез тещу, развернулся на этом пятачке и поехал дальше. Догнали гайцы, начали предъявлять движение по встречной и создание препятствия на перекрестке, и ещё что-то, хотели штраф 20 МРП.
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§ Lex
Re: Штраф за парковку возле автовокзала оспорил в суде житель...
Lex


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Сообщений: 272
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 14.12.18 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дпсники пдд не учили что ли? В каком там месте перекресток нарисовался? Как они на права сдавали и как они вообще в дпс работают, если правил не знают???
Цитата:
начали предъявлять движение по встречной и создание препятствия на перекрестке, и ещё что-то, хотели штраф 20 МРП Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33219?1544759690

В этом случае 1402 нужно вызванивать, сообщить гос.номер наряда ДПС, номер значка сотрудника и объяснить детально, что сотрудник не знает ПДД, не соответствует занимаемой должности, в виду незнания ПДД превышает полномочия пытаясь выписать штраф по надуманным предположениям, не предоставив записи правонарушения (а их априори быть не может, т.к. на прилегающей территории не может быть выезда на встречку), не предоставили законного правозащитника (они не умеют этого вообще делать). Тупость должна излечиваться их же методами.
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§ Sniper
Re: Штраф за парковку возле автовокзала оспорил в суде житель...
Sniper


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Сообщений: 1129
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.12.18 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получить на руки бумагу об отмене штрафа и добиться реального исполнения. Как говорят в Одессе. Это разные вещи. Штраф уже застрял недрах гаишных компьютеров. Перебивать программу никто не захочет. Многие и не знают, когда оплатишь штраф в сберкассе, нужно нестись в Гаи той области, где получил наказание. И там квитанцию вобьют в ихний компьютер. Проходили такое, знаем. Вот дракошка.
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§ dandiv
Re: Штраф за парковку возле автовокзала оспорил в суде житель...
dandiv


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Сообщений: 704
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 14.12.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей дорог. Не считаются перекрестками места пересечения (примыкания) с полевыми, лесными, выездами из жилых зон и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены знаки приоритета;

На фото знаков приоритета я не вижу, а значит это не перекресток ;-)
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* drakon
Штраф за парковку возле автовокзала оспорил в суде житель Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15352
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.12.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Тупость должна излечиваться их же методами.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=790110&topic_id=36346&forumid=1#790110

Цитата:
Sniper:
Вот дракошка.

Я думаю, что тупость - неизлечима...
:lol: :oops:
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