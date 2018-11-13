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§ NG.kz
Город Солнца
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34505
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.11.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Город Солнца" Томмазо Кампанеллы хоть и считается классической утопией, но претворить эту идею в жизнь до сих пор пытаются в г. Костанае. Очередная улица подверглась нападению древесных барберов, превращающих уютные уголки города в апокалиптические пейзажи. На этот раз не повезло улице Алтынсарина.
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§ Vital
Город Солнца
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6693
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.11.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Фото Парижа из инета. Инфа для тех кто 10 лямов положил в карман.
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§ таноми52
Re: Город Солнца
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 395
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.11.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Оказывается, 10 лямов выкатили на эти варварские мероприятия.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32958&start=30#comment_1



А, так ларчик просто открывался!
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§ Маркс
Город Солнца
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 27.11.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дровосеки перешли на сторону Дворца пионеров. Пилят даже там, где нет никаких проводов. Стаи птиц с недоумением кружат над кварталом, где еще недавно можно было со вкусом посидеть на ветках и покалякать о скорбных делах подготовки к перелету в теплые края. Теперь стая, совершив несколько кругов и завершив бомбометание скрывается там, куда не добралась резня ненасытных костанайских бензопил.

Кстати, они все ближе к парку, похоже, что скоро и последнему зеленому оплоту подрежут руки по самый пояс. И останутся вместо парка мрачные столбы, и страшно станет гулять по нему и днем и ночью. И поселится там всякая нечисть и только бесстрашные сталкеры будут проникать туда, выносить разные артефакты, типа скамеек с зарядным устройством и искать Золотой Шар, что бы попросить у него "счастья для всех жителей и гостей, чтобы никто не уходил и не уезжал обиженным".
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§ alex_60
Город Солнца
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2076
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.11.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто нибудь видел такое вредительство в других городах?
по мне так это на уголовное преступление тянет.
за маленькую елочку под новый город в тюрьму садят,
а тут все деревья в городе , да и окрестностях
до пеньков выкосили.
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* drakon
Город Солнца
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15352
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.11.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
где еще недавно можно было со вкусом посидеть на ветках

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=788643&topic_id=36133&forumid=1#788643

Да, нашим птичкам будет, где зимой, посидеть

и со Вкусом - покалякать о жизни,в суровой
зиме... :lol:

[Исправлено: drakon, 27.11.2018 - 15:47]
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§ alex_60
Город Солнца
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2076
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, что со мной сделают,
если я пару чурбаков отпилю для себя,
как стульчики на дачу.
оплатят мою работу по кронированию или нет.
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§ Маркс
Город Солнца
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.11.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
интересно, что со мной сделают,
если я пару чурбаков отпилю для себя,
как стульчики на дачу.
оплатят мою работу по кронированию или нет.

Это все равно, что залезть в чужую кормушку. Боюсь, что не дадут ни денег, ни чурбаков, а то что дадут, озвучить здесь можно только с использованием общеизвестных идиоматических выражений.
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§ Yorik
Город Солнца
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 568
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 14.12.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, много формучан подписало эту петицию против вырубки/обрезки?
https://www.petitions247.com/signatures/216967/?s=57655653
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§ alex_60
Город Солнца
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2076
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.12.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по данным ЖКХ, без всяких опросов, 3000 человек за обрезку.
не понял только, почему они поскромничали,
сказали бы 50000 человек, ну или 146 процентов населения города.
.
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§ Sniper
Город Солнца
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1129
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.12.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Живут же люди!!! Кроме дров их ничего не интересует. Рассуждают с умным видом. Можно подумать, что они самые умные в городе!!!! Идет мужичок по городу в засаленном бешмете. И что то там тычет в кармане. Оказывается комментарий пишет.
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