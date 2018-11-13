Маркс Город Солнца #47





(Полноправные пользователи) Сообщений: 271

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:54 Дровосеки перешли на сторону Дворца пионеров. Пилят даже там, где нет никаких проводов. Стаи птиц с недоумением кружат над кварталом, где еще недавно можно было со вкусом посидеть на ветках и покалякать о скорбных делах подготовки к перелету в теплые края. Теперь стая, совершив несколько кругов и завершив бомбометание скрывается там, куда не добралась резня ненасытных костанайских бензопил.



Кстати, они все ближе к парку, похоже, что скоро и последнему зеленому оплоту подрежут руки по самый пояс. И останутся вместо парка мрачные столбы, и страшно станет гулять по нему и днем и ночью. И поселится там всякая нечисть и только бесстрашные сталкеры будут проникать туда, выносить разные артефакты, типа скамеек с зарядным устройством и искать Золотой Шар, что бы попросить у него "счастья для всех жителей и гостей, чтобы никто не уходил и не уезжал обиженным".