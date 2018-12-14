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§ NG.kz
Скажите, правда это или очередной фейк?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34503
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас на районе ходят такие слухи уже больше года, что дома, находящийся по улице Киевской по нечетной стороне, в районе 4 школе, якобы собираются снести, а на их месте будут строить новые 10-этажки.
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§ Victor Yang
Re: Скажите, правда это или очередной фейк?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11082
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.12.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы и собирались сносить - уже жители знали бы точно. Частный застройщик проводил бы работу по выкупу участков, а государство арестовало бы дома - чтобы никто не смог продать эти участки.
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