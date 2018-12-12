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§ NG.kz
На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический инвестор
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34503
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Костанайской области назвал это событие «историческим моментом». Он напомнил, что этот проект стартовал 8 ноября 2017 года, во время визита президента РК Нурсултана Назарбаева в Костанайскую область.
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§ Гога
Re: На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.12.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
(в 2018-м запланирован выпуск 11 000 автомобилей) Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33208
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§ Гога
Re: На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.12.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Их уже выпустили ??
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§ elektron
На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический инвестор
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2302
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.12.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Их уже выпустили ??

Так ведь запланировано :-x Не значит будет выпущено или произведено. :-o :lol:
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§ arman_kst
Re: На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.12.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо собирать и продавать в Китай. Тут их не купят)
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§ Sniper
Re: На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1127
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.12.18 - 07:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Порт приписки Аллюр авто Астана. Никак не пойму сее священодействие происходит в стенах Костанайского облакимата? Что касается упоминавшегося в заголовке статьи автомобильного завода, здесь царит тишина и покой. Штатами обеспечены сверх всякой меры. Работа движется по всем направлениям.Только вот большая надежда на китайским толстосумов. Может они помогут получить зарплату за прошлый месяц? Да и пенсионные фонды, давно пустые, пополнить не мешало бы. Не котируются больше в банках наши люди в качестве потенциальных заемщиков.
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§ Sniper
На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический инвестор
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1127
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.12.18 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выходит никому не интересна эта тема? На тему переименования улицы или на каком языке будем писать по 15 страниц набирают форумчане.
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§ alex_60
Re: На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2075
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.12.18 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Выходит никому не интересна эта тема?


сначала повесят на входе вывеску - «Genertec».
посторонним вход воспрещен.
потом приедут работники.
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* maxsaf
Re: На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 737
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.12.18 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Выходит никому не интересна эта тема? На тему переименования улицы или на каком языке будем писать по 15 страниц набирают форумчане.


Конечно, интереснее языковые темы. 50% опрошенных, собирающихся на ПМЖ за рубеж, сказали, что основная причина отъезда - языковая политика КЗ. Посчитайте, сколько специалистов уехало из-за этого. А заводы эти - сегодня открыли, завтра закрыли, спецы то разъехались. Китайцы своих поставят. Ну а дальше можно только фантазировать.
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§ Sniper
На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический инвестор
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1127
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.12.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот мне давно по...рь эта тема выезда на пмж. 15 лет назад жена выехала по этой же причине. Спрашивается, зачем вообще приезжали? Арифметику не изучали? От перемены и так далее. Мутная и политизированная тема. Миграция населения.
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§ Sniper
На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический инвестор
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1127
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.12.18 - 03:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно говоришь максаф. Сплошная трепотня исходит от вас оставшихся пэпэшников. Ну и грейте уши начальникам. Век белых простынь, доцентов, бывалых похоже кончился на форуме. За целый день не прочитаешь хотя бы одну дельную мысль. Одни драконьи и другие гонки за количеством комментариев.
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* maxsaf
Re: На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 737
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.12.18 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
А вот мне давно ...... эта тема выезда на пмж

Ну тогда тема про заводы Вам в самый раз.
Цитата:
Sniper:
Спрашивается, зачем вообще приезжали?

Это вопрос кому? Лично я родился в КЗ, как и многие другие.
Цитата:
Sniper:
Арифметику не изучали?

А я не про "количество" работников говорил, а про "качество". Тут уже Ваша арифметика явно показывает жирный минус.
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* maxsaf
Re: На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 737
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.12.18 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Век белых простынь, доцентов, бывалых похоже кончился на форуме.

Новые правила регистрации не я придумал. Ищите тут дельные мысли - читайте Назарбаеву чаще ;-)
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