Цитата: drakon:

так бы и молчали ещё 30 лет?...





а с чего ты решил что все молчат?

неправильное понимание у тебя.

за год два раз был на этом месте, где машины стоят на фото,

оба раза разговаривал по душам.

выбегает из будки охранник, начинаешь разговор, из этой же будки выскакивает полицай.

начинает что-то про знаки, которых в этом месте немерено.

что стоять по этим знакам здесь нельзя. не помню даже какие знаки.

все кончалось разговорами. не штрафами, не деньгами.

там дальше есть более конкретная подстава, через десять метров, на фото видно.

белая машина стоит.

стоянка перед не действующим центром ауди. на фото видно. и не введен в эксплуатацию.

машин на десять.

и на всю стоянку стоит знак - стоянка для инвалидов.

стоянка для инвалидов перед недействующим зданием.

не имеющая отношения к автовокзалу совершенно.

вон там они "эти" и "зарабатывают", и думаю они этот знак и поставили.

далеко за деньгами ходить не надо.



[Исправлено: alex_60, 13.12.2018 - 19:20]