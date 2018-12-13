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§ NG.kz
Вопрос об обслуживании контейнеров для ртутьсодержащих ламп в 2019 году в Костанае еще не решен
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34502
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.18 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редакция «НГ», начиная с сентября, трижды посылала запросы в отдел ЖКХ акимата Костаная с просьбой разъяснить ситуацию с обслуживанием спецконтейнеров. Ответ был получен только 30 ноября.
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§ maxsaf
Re: Вопрос об обслуживании контейнеров для ртутьсодержащих ламп...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 735
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.12.18 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти оранжевые ящики мне прям покоя не дают. Каждый раз, как вижу их - аж бесит такой откровенный "развод". И вот почему я так считаю: весь сыр-бор вокруг этих ламп - из-за паров ртути. Не из-за стекла, не из-за белого люминисцентного порошка, а именно ртути. Внимание, вопрос: кто-то эту ртуть видел собранную с утилизированных ламп? Цитата:
Когда договор был заключен, мы с этой оставшейся половины контейнеров вывезли около 10 000 ламп. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33209?1544676891
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