maxsaf Re: Вопрос об обслуживании контейнеров для ртутьсодержащих ламп... #1





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Регистрация: 27.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 19:30 Эти оранжевые ящики мне прям покоя не дают. Каждый раз, как вижу их - аж бесит такой откровенный "развод". И вот почему я так считаю: весь сыр-бор вокруг этих ламп - из-за паров ртути. Не из-за стекла, не из-за белого люминисцентного порошка, а именно ртути. Внимание, вопрос: кто-то эту ртуть видел собранную с утилизированных ламп? Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33209?1544676891 Когда договор был заключен, мы с этой оставшейся половины контейнеров вывезли около 10 000 ламп. Источник: