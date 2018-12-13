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§ NG.kz
Штраф за парковку возле автовокзала оспорил в суде житель Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34502
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Протокол о нарушении Правил дорожного движения Сергей ШАРАФУТДИНОВ получил 26 октября 2018 года. Не согласился и решил оспорить. В среду, 12 декабря, в Специализированном административном суде Костаная вынесли решение по этому делу.
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§ alex_60
Штраф за парковку возле автовокзала оспорил в суде житель Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2075
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.12.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
они там эти полицаи с охраной всех конкретно задолбали,
молодец , что потратил время и нервы и поставил на место.
не каждый бы так смог.
а то этот автовокзал внутри за забором свои законы установил,
так еще и снаружи за забором решили правила устанавливать.
им еще с собаками ходить по периметру надо ,почему не ходят, непонятно.
этот автовокзал вообще как кость в горле у города.

[Исправлено: alex_60, 13.12.2018 - 16:59]
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§ лимон
Штраф за парковку возле автовокзала оспорил в суде житель Костаная
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 820
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.12.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
браво! создан прецедент ;-)
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* drakon
Re: Штраф за парковку возле автовокзала оспорил в суде житель...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15349
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.12.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
браво! создан прецедент

А что? Если бы не - Шарафутдинов,
так бы и молчали ещё 30 лет?... :lol:
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§ alex_60
Штраф за парковку возле автовокзала оспорил в суде житель Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2075
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.12.18 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
так бы и молчали ещё 30 лет?...


а с чего ты решил что все молчат?
неправильное понимание у тебя.
за год два раз был на этом месте, где машины стоят на фото,
оба раза разговаривал по душам.
выбегает из будки охранник, начинаешь разговор, из этой же будки выскакивает полицай.
начинает что-то про знаки, которых в этом месте немерено.
что стоять по этим знакам здесь нельзя. не помню даже какие знаки.
все кончалось разговорами. не штрафами, не деньгами.
там дальше есть более конкретная подстава, через десять метров, на фото видно.
белая машина стоит.
стоянка перед не действующим центром ауди. на фото видно. и не введен в эксплуатацию.
машин на десять.
и на всю стоянку стоит знак - стоянка для инвалидов.
стоянка для инвалидов перед недействующим зданием.
не имеющая отношения к автовокзалу совершенно.
вон там они "эти" и "зарабатывают", и думаю они этот знак и поставили.
далеко за деньгами ходить не надо.

[Исправлено: alex_60, 13.12.2018 - 19:20]
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