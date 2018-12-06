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§ NG.kz
Организация свадебных генералов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34502
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.18 - 02:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коммерческая организация ТОО «Общественная награда», уже несколько лет продающая имущим казахстанцам учрежденные ею же ордена, привлекла для их вручения специалиста. Как выяснила «НГ» - генерала организации CIPDH, за которой уже давно закрепилась слава лже-дипломатов.
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§ Vital
Re: Организация свадебных генералов
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6693
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я по гуглил, так и не понял. У чела на левой груди горизонтальные медали. Даже не у всех ветеранах великой отечественной войны меньше будет. Я не смог их разшрифовать. Есть кто на форуме спец объяснить ,что значат эти горизонтальные?
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§ Vital
Re: Организация свадебных генералов
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6693
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как я понял они укороченные медали. Значит их у него много , тыщи что ли? Я не хамлю , я просто пытаюсь понять.
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§ Гога
Организация свадебных генералов
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.12.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
спец объяснить ,что значат эти горизонтальные?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/reply.php?forum=1&post_id=789749&topic_id=36283&viewmode=&order=0

Это орденские колодки
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§ maxsaf
Re: Организация свадебных генералов
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 735
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Значит их у него много , тыщи что ли?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24856&start=15#comment_1

Сами себе их лепят, или друг другу, почему бы и не тыщи :lol:
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§ Серый волк
Организация свадебных генералов
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9751
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.12.18 - 02:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
В принципе это идея! Можно легко составить конкуренцию им. Открыть ТОО, закупить безделушки , сувенирки, напичатать граматки. Найти в инете всех бизнесменов области и разослать письма о приглашение на вручение медалей " почетный человек Костанайской области" . В чем скажите конкуренция? В сумме, зарядить по меньше. Пол ляма
Прогорит ваш бизнес! Нуно ведь торжественные совещания! Торжественные вручения!
А какой из вас к чёрту акима-генерала для такого дела? :-)
А кое-кому и торжественное переименование улицы может захотеться, как одной недавно исторической в городе,
переименованной акиматом с полным стечением чинуш в никому неизвестного шмякадемика! :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 11.12.2018 - 01:40]
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§ Kairat stayer
Re: Организация свадебных генералов
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 492
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.12.18 - 08:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
- Указанная в запросе организация не является агентством или специализированным учреждением ООН, - сообщил в ответе на запрос "НГ" председатель комитета международной информации МИД РК Талгат ЖУМАГУЛОВ.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24856&start=0#comment_1


Возможно, вышеуказанный факт является нарушением, хотя в ООН много документов рассматриваются, в том числе по дипломатической линии. Но юридические лица могут же не через дипломатов, а в частном порядке туда обратиться и получить какую-то положительную резолюцию на том же мотивированном запросе с просьбой. На мой взгляд, остальные действия регистрация, оказание услуг, всевозможные акции, рассылаемые уведомления не запрещены действующим законодательством.
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§ директор пляжа
Re: Организация свадебных генералов
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 11.12.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
циркачи) ахахахах
уже не знают как друг перед другом пыл в глаза пустить) понты на понтах)
с каких это пор даже само - ООН будет кого-то награждать? кто бы за этим следил?) почетный гражданин в генеральской форме)))
за фото с Парада победы отдельное спасибо) в голос поржал с феерических клоунов)
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§ alex_60
Re: Организация свадебных генералов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2075
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.12.18 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
похоже на такое, из одной оперы ..
///В штате Небраска можно за 25 долларов купить диплом адмирала. Абсолютно настоящий и дающий право на командование всеми военными кораблями, правда, только на территории штата. Да, в общем-то, и не жалко – Небраска находится в самом центре США и до ближайшего моря со всех сторон по две тысячи километров.////
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§ maxsaf
Re: Организация свадебных генералов
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 735
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.12.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
25 долларов купить диплом адмирала.

Блин, не дорого. Надо брать 8-)
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§ Kairat stayer
Организация свадебных генералов
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 492
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.12.18 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Блин, не дорого. Надо брать

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=36283&forumid=1&start=15


Есть люди которые разводят граждан, также есть которые готовы разводится, не конкретно указанного случая касается, так, в целом.
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