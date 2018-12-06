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Vital: Прогорит ваш бизнес! Нуно ведь торжественные совещания! Торжественные вручения!
В принципе это идея! Можно легко составить конкуренцию им. Открыть ТОО, закупить безделушки , сувенирки, напичатать граматки. Найти в инете всех бизнесменов области и разослать письма о приглашение на вручение медалей " почетный человек Костанайской области" . В чем скажите конкуренция? В сумме, зарядить по меньше. Пол ляма
А какой из вас к чёрту акима-генерала для такого дела?
А кое-кому и торжественное переименование улицы может захотеться, как одной недавно исторической в городе,
переименованной акиматом с полным стечением чинуш в никому неизвестного шмякадемика!
[Исправлено: Серый волк, 11.12.2018 - 01:40]