Kairat stayer Импортируем то, что можно производить в Казахстане - Назарбаев #42





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Регистрация: 28.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 18:33 Цитата: КГСПС:

Телогрейки и кирзачи, как в Китае во время культурной революции. Я - за, только при условии, что потом попрём вверх, как Китай.



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=36331&forumid=1&start=30 Телогрейки и кирзачи, как в Китае во время культурной революции. Я - за, только при условии, что потом попрём вверх, как Китай.Источник:



Навряд ли, благодаря глобальной конкуренции китайцы давно обзавелись высокими технологиями, знаниями всякими и передовыми разработками. Да, лет 30-40 тому назад Китай, не только, а также Тайвань и Сингапур были бедны, но они сумели обеспечить экономически рост стран. Мы особо не попрём, хотя простые вещи сможем шить, желательно из своего сырья, а не покупать их за валюту.