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≡ Импортируем то, что можно производить в Казахстане - Назарбаев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Импортируем то, что можно производить в Казахстане - Назарбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34502
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- У нас не хватает своих бытовых приборов. Импортируем одежду и всякую чепуху, которую в Казахстане можем делать, - заявил Назарбаев в ходе общенационального телемоста. Он поручил производить одежду в Казахстане, заявив, что люди нуждаются в простых вещах.
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§ Sniper
Импортируем то, что можно производить в Казахстане - Назарбаев
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1124
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 12.12.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталий, ответ прост как 5 копеек. Все резиновые изделия всегда идут на комплектование другого изделия. Закрылись заводы. Исчезла необходимость в комплектующих изделия вашего гиганта.
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§ Sniper
Импортируем то, что можно производить в Казахстане - Назарбаев
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1124
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 12.12.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причем тут уголь или кизяк. Много желающих из числа молодежи питаться из фарфоровой продукции? И приобретать ее, захламляя полки? Сумеречное сознание тогдашних акимов всему виной!!!
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§ konsultant
Re: Импортируем то, что можно производить в Казахстане -...
konsultant


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 16.05.08
Отправлено: 12.12.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в продолжение поднятой темы сегодня вышла статья, описывающая доклад экспертов ВБ: https://kapital.kz/economic/74240/kak-povysit-proizvoditelnost-truda-v-kazahstane.html
Написана, правда безобразно, нужно будет отфильтровать тупую заумь, типа "прилагаются консолидационные усилия по сокращению дефицита нефтяного фискального баланса" или "снижение темпов роста производительности, которая значительно упала за последние два десятилетия" и т.д. :lol:
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§ konsultant
Re: Импортируем то, что можно производить в Казахстане -...
konsultant


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 16.05.08
Отправлено: 12.12.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
городскую тэц топить на кизяке..

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33196&start=15#comment_1


А для этого, видимо, нужно только городскую канализационную трубу завести на ТЭЦ 8-)
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§ Victor Yang
Импортируем то, что можно производить в Казахстане - Назарбаев
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11081
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.12.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Фарфоровый завод на территории кжби..

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=36331&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

Помню, помню - много шума было вокруг него, ан нет. Но ведь и к бизнесу нужно с умом подходить - не всякое производство станет прибыльным и будет дальше работать. Тут, как раз, с гос.поддержкой как бы не переборщить - получат гранты, закупят дешёвое оборудование вместо проектного, а потом банкроты - не пошло-с.
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§ Vital
Импортируем то, что можно производить в Казахстане - Назарбаев
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6693
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.12.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я чет не помню про этот фарфоровый завод. Я так понял что походу тупо деньги кто то освоил. Наверно что б такие заводы строить , как минимум в области должна была добыча всех индегриентов . Со стороны завозить , производство будет провальное, учитывая такую продукцию которая как бы не повседневная . Специфическая.
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§ Sniper
Импортируем то, что можно производить в Казахстане - Назарбаев
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1124
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 12.12.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Была фарфорка. Много людей увлеклись работой.Зарплаты так и не дождались. Ходили по соседям готовой продукцией. Под зарплатой полученной. Дальнейшее всем известно.
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§ Маркс
Импортируем то, что можно производить в Казахстане - Назарбаев
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 12.12.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я чет не помню про этот фарфоровый завод. Я так понял что походу тупо деньги кто то освоил.

Чубайс давеча сказал, что мы должны в пояс поклониться бизнесу, который на своих плечах несет страну к процветанию. У нас уже столько денег освоили, что нести стало тяжело.
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§ yudjin
Импортируем то, что можно производить в Казахстане - Назарбаев
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5652
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.12.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
а потом банкроты - не пошло-с.

тут же вспоминаю обойную фабрику Айгерим... и станки хороший и продукция не плохая была.
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§ Victor Yang
Импортируем то, что можно производить в Казахстане - Назарбаев
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11081
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.12.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ут же вспоминаю обойную фабрику Айгерим... и станки хороший и продукция не плохая была.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=789985&topic_id=36331&forumid=1#789985

Они долго работали. Бывшие работники мне рассказывали, что там химии много - может, по каким-то стандартам продукция не потянула?
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§ Menden1968
Re: Импортируем то, что можно производить в Казахстане -...
Menden1968


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Сообщений: 241
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.12.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил производить одежду в Казахстане, заявив, что люди нуждаются в простых вещах, передает корреспондент

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33196&start=30#comment_1

.....сново и сново ля ля тополя,а почему раньше не думали или не думалось....
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§ КГСПС
Импортируем то, что можно производить в Казахстане - Назарбаев
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 622
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 12.12.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он поручил производить одежду в Казахстане, заявив, что люди нуждаются в простых вещах

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=36331&viewmode=flat&sortorder=0&start=30. Телогрейки и кирзачи, как в Китае во время культурной революции. Я - за, только при условии, что потом попрём вверх, как Китай.
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§ Kairat stayer
Импортируем то, что можно производить в Казахстане - Назарбаев
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 492
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.12.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Телогрейки и кирзачи, как в Китае во время культурной революции. Я - за, только при условии, что потом попрём вверх, как Китай.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=36331&forumid=1&start=30


Навряд ли, благодаря глобальной конкуренции китайцы давно обзавелись высокими технологиями, знаниями всякими и передовыми разработками. Да, лет 30-40 тому назад Китай, не только, а также Тайвань и Сингапур были бедны, но они сумели обеспечить экономически рост стран. Мы особо не попрём, хотя простые вещи сможем шить, желательно из своего сырья, а не покупать их за валюту.
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