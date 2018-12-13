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§ NG.kz
Кромешная тьма на улицах Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34502
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео неосвещенной ул. Ворошилова в "НГ" прислала подписчик из Instagram @akula.saduakas. По ее словам, на улице нет никакого освещения.
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§ Menden1968
Re: Кромешная тьма на улицах Костаная
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 241
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.12.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кромешная тьма на улицах Костаная

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33199

.......извените друзия товарищи деньги которые могли бы пойти на освещение города,забрали ономасты на переименование и установление памятников,лопайте чё имеете.Осталось малость найти индивидума который подумает о людях....
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§ Kairat stayer
Re: Кромешная тьма на улицах Костаная
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 492
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.12.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ее словам, на улице нет никакого освещения. В темноте с трудом можно разглядеть пешеходный переход, что может стать причиной ДТП.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33199

На мой взгляд информация неполная, действительно вообще не предусмотрено освещения или в темное время суток не включили, ранее было или нет?
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