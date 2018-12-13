alex_60 Штраф за парковку возле автовокзала оспорил в суде житель Костаная #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2072

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:46 они там эти полицаи с охраной всех конкретно задолбали,

молодец , что потратил время и нервы и поставил на место.

не каждый бы так смог.

а то этот автовокзал за забором свои законы установил,

так еще и за забором решили правила устанавливать.

им еще с собаками ходить по периметру надо ,почему не ходят, непонятно.

этот автовокзал вообще как кость в горле у города.



[Исправлено: alex_60, 13.12.2018 - 16:47]