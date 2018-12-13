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§ NG.kz
В пользу исключительного Smart-центра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34500
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ради строительства нового объекта акимат Костаная уничтожает действующий бизнес. Предприниматель Александр БЫКОВСКИЙ слово «уничтожает» считает самым правильным применительно к той ситуации, в которую его поставили власти областного центра. У него принудительно изымают гектар земли на государственные нужды.
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§ Yorik
Re: В пользу исключительного Smart-центра
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 567
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 13.12.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непонятно, господа журналисты. Если смарт-центр этот планируют строить на месте Забавы - то в "теме недели" у Вас неправильная иллюстрация, он нарисован с другой стороны Гагарина... Внимательнее ;-)
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§ таноми52
Re: В пользу исключительного Smart-центра
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 13.12.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не об этом ли центре писал "Наш Костанай" в июне:"Современный смарт-центр для детей будет построен в Костанае? Его возведение начнется в рамках имиджевой программы РК «Рухани жаңғыру»
Ну, "Рухани жаңғыру», конечно, первично...

Однако, не получится ли как уже было - планируют одно, а строят другое:"...говорили, что там в перспективе встанет многоэтажный дом. Сейчас на том месте, кстати, - газовая заправка"?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=647&storyid=24880&1544684081
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§ Yorik
Re: В пользу исключительного Smart-центра
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 567
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 13.12.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
в "теме недели" у Вас неправильная иллюстрация

Вопрос решен удалением некорректной иллюстрации, как я вижу. А то без комментария модераторов может быть не понятен первый пост.
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