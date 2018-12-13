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§ NG.kz
На проспекте Абая временно ограничат движение в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34500
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проезжую часть проспекта будут частично перекрывать в течение 10 дней в границах ул. Быковского и ул. Воинов-Интернационалистов (кольцо). Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили в пресс-службе акима города.
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§ Козлов я
Re: На проспекте Абая временно ограничат движение в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 227
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.12.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все-таки город хорошеет.
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