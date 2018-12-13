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§ NG.kz
Лжефутболиста из Нигерии оштрафовали в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34500
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Визу для въезда в Казахстан гражданин Нигерии Н. оформлял в качестве футболиста. Но футболом на территории страны он не занимался. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.
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§ Sniper
Re: Лжефутболиста из Нигерии оштрафовали в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1123
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.12.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как проверяли его умение пользоваться мячом и играть в футбол? Может это будущий Пеле?
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