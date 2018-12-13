таноми52 Re: В пользу исключительного Smart-центра #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 393

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:35 Не об этом ли центре писал "Наш Костанай" в июне:"Современный смарт-центр для детей будет построен в Костанае? Его возведение начнется в рамках имиджевой программы РК «Рухани жаңғыру»

Ну, "Рухани жаңғыру», конечно, первично...



Однако, не получится ли как уже было - планируют одно, а строят другое:"...говорили, что там в перспективе встанет многоэтажный дом. Сейчас на том месте, кстати, - газовая заправка"?



Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=647&storyid=24880&1544684081