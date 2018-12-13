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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Время не пришло
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34495
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.18 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Федерацию профсоюзов Республики Казахстан (ФПРК) подвергли остракизму на международном уровне. На IV Всемирном Конгрессе Международной конфедерации профсоюзов (МКП) делегация казахстанских профсоюзов оказалась на «птичьих правах».
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§ Taranowskiy
Re: Евгений ШИБАРШИН: Время не пришло
Taranowskiy


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 02.12.18
Отправлено: 13.12.18 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо отметить, что автор удачно "нарыл" свежую тему для всего РК. В высшей степени познавательно. Только собственную позицию высказывает не однозначно. Как - то "вытацовывая" перед карательными структурами. Возможно, это тот случай, когда "господин - товарищ - барин" уже битый.
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