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§ NG.kz
Вот такой ширины, вот такой высоты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34495
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.18 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самые большие перемены ждут микрорайон Юбилейный в северо-западной части Костаная, где к 2021 году вырастет целый жилой район. Новые объекты появятся и в расположенном в той же части города микрорайоне Алтын Арман, и в находящемся западнее микрорайоне Аэропорт. Существенные перестройки на окраинах приведут к тому, что свое назначение поменяют и некоторые объекты в центральной части города. Как будет меняться областной центр и каким он станет к 2021 году?
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§ лимон
Re: Вот такой ширины, вот такой высоты
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 819
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.12.18 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"толщина льда - 30х50 мм." это как? местами 30, местами 50?
набережная опять без туалетов?
нью-kst какой-то
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§ alex_60
Re: Вот такой ширины, вот такой высоты
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2070
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.12.18 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
похоже на проект "левый берег".
вместо реки- железная дорога.

///В новой школе будут преподавать на русском и казахском языках, как и в школе на 900 мест в микрорайоне Аэропорт, которую сдадут в следующем году////

здравый смысл есть все таки.
как в реальности будет- время покажет.
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