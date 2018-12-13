NG.kz Вот такой ширины, вот такой высоты



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:41 Самые большие перемены ждут микрорайон Юбилейный в северо-западной части Костаная, где к 2021 году вырастет целый жилой район. Новые объекты появятся и в расположенном в той же части города микрорайоне Алтын Арман, и в находящемся западнее микрорайоне Аэропорт. Существенные перестройки на окраинах приведут к тому, что свое назначение поменяют и некоторые объекты в центральной части города. Как будет меняться областной центр и каким он станет к 2021 году?

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