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§ NG.kz
На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический инвестор
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34495
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Костанайской области назвал это событие «историческим моментом». Он напомнил, что этот проект стартовал 8 ноября 2017 года, во время визита президента РК Нурсултана Назарбаева в Костанайскую область.
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§ Гога
Re: На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.12.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
(в 2018-м запланирован выпуск 11 000 автомобилей) Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33208
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§ Гога
Re: На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.12.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Их уже выпустили ??
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§ elektron
На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический инвестор
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2302
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.12.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Их уже выпустили ??

Так ведь запланировано :-x Не значит будет выпущено или произведено. :-o :lol:
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§ arman_kst
Re: На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.12.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо собирать и продавать в Китай. Тут их не купят)
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§ Sniper
Re: На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический...
Sniper


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Сообщений: 1122
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.12.18 - 07:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Порт приписки Аллюр авто Астана. Никак не пойму сее священодействие происходит в стенах Костанайского облакимата? Что касается упоминавшегося в заголовке статьи автомобильного завода, здесь царит тишина и покой. Штатами обеспечены сверх всякой меры. Работа движется по всем направлениям.Только вот большая надежда на китайским толстосумов. Может они помогут получить зарплату за прошлый месяц? Да и пенсионные фонды, давно пустые, пополнить не мешало бы. Не котируются больше в банках наши люди в качестве потенциальных заемщиков.
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