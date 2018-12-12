Sniper Re: На автомобильный завод в Костанае пришел стратегический... #5





(Пользователи) Сообщений: 1122

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 07:55 Порт приписки Аллюр авто Астана. Никак не пойму сее священодействие происходит в стенах Костанайского облакимата? Что касается упоминавшегося в заголовке статьи автомобильного завода, здесь царит тишина и покой. Штатами обеспечены сверх всякой меры. Работа движется по всем направлениям.Только вот большая надежда на китайским толстосумов. Может они помогут получить зарплату за прошлый месяц? Да и пенсионные фонды, давно пустые, пополнить не мешало бы. Не котируются больше в банках наши люди в качестве потенциальных заемщиков.