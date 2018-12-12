Цитата: drakon:

Получается 155 000 тенге на 1 человека.

Не всё так просто считается.,,

Цитата: Так, согласно постановлению, для тех, кто сообщит о факте коррупционного правонарушения или иным образом окажет содействие в противодействии коррупции, устанавливаются поощрения в виде единовременного денежного вознаграждения.



Данное поощрение устанавливается по административным делам о коррупционных правонарушениях в размере 30 МРП; по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП; по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП; по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП; по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП.



