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≡ 25,8 млн тенге выплатили казахстанцам в АДГСПК за сообщения о коррупции		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
25,8 млн тенге выплатили казахстанцам в АДГСПК за сообщения о коррупции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34492
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году за подтвердившиеся сообщения о фактах коррупции поощрили 180 граждан. За 11 месяцев этого года в Нацбюро по противодействию коррупции зарегистрировали 2432 уголовных правонарушения, из которых 73% являются коррупционными.

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§ Vital
Re: 25,8 млн тенге выплатили казахстанцам в АДГСПК за сообщения...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6693
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.12.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понятно.я то думал наши спецслужбы работают , когда мы в новостях видим в наручниках коррупционеров. А нет , оказывается это наши сознательные граждане доносят о не законых движениях чиновников. ))) Или спецслужбы зная инфу о неправильном чиновнике переодеваются в граждан :lol: зарабатывают)))
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§ таноми52
Re: 25,8 млн тенге выплатили казахстанцам в АДГСПК за сообщения...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 12.12.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всего за коррупцию привлекаются 1096 должностных лица. Из них 20 руководителей республиканского уровня, 83 руководителя областного и 134 – городского и районного уровней",

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33207#790014

Вот это масштабы! На наши 16 субъектов такое количество коррупционеров!

По её словам, на протяжении двух лет подряд в Казахстане сохраняется устойчивая тенденция по снижению коррупции.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33207#790014

Вся наша склонность к оптимизму -
от неспособности представить,
какого рода завтра клизму
судьба решила нам поставить.

Гарик.
:-x :-x :-(
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* drakon
Re: 25,8 млн тенге выплатили казахстанцам в АДГСПК за сообщения...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15346
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.12.18 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

поощрили 180 граждан,

Получается 155 000 тенге на 1 человека.
И она подозрительно совпала со средним
заработком, по Казахстану... :-o
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§ elektron
25,8 млн тенге выплатили казахстанцам в АДГСПК за сообщения о коррупции
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2302
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.12.18 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Программа в действии, а для чего тогда фотать или записывать, если и так работает? :-x
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§ Сыкымы
Re: 25,8 млн тенге выплатили казахстанцам в АДГСПК за сообщения...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 12.12.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше поговорка такая была " Если вас ещё не посадили, то это не ваша заслуга, это - наша недоработка". А теперь недоработки себе в заслугу ставят, коррупция у них, вишь, на снижение пошла... Ага, щщас... Если меньше раскрывать стали - то это ещё не значит снижение... Не зря теперь и за съёмку нарушений платить согласны.
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§ Сыкымы
Re: 25,8 млн тенге выплатили казахстанцам в АДГСПК за сообщения...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 12.12.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Получается 155 000 тенге на 1 человека.

Не всё так просто считается.,,
Цитата:
Так, согласно постановлению, для тех, кто сообщит о факте коррупционного правонарушения или иным образом окажет содействие в противодействии коррупции, устанавливаются поощрения в виде единовременного денежного вознаграждения.

Данное поощрение устанавливается по административным делам о коррупционных правонарушениях в размере 30 МРП; по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП; по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП; по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП; по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП.
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§ elektron
25,8 млн тенге выплатили казахстанцам в АДГСПК за сообщения о коррупции
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2302
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.12.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Так это кландайк! можно не работать, имея соответсвующие связи.
Здаёшь по 1-2 чина в месяц и усё ;-)
А учитывая, что и антикоррупционщиков сажают.... ОХ не почятый край.работать и работать можно :lol:
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§ elektron
25,8 млн тенге выплатили казахстанцам в АДГСПК за сообщения о коррупции
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2302
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.12.18 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плачу "бонусы", кто сдаст того, кто позволил себе блокировку сайта НГ.
На договорной основе. Плюс бонусы от государства. При условии, что виновный будет предан суду.
Там же комплекс мероприятий. Превышение полномочий, нарушение закона о СМИ и пр.
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§ maxsaf
Re: 25,8 млн тенге выплатили казахстанцам в АДГСПК за сообщения...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 733
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.12.18 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Плачу "бонусы"

Бонусы для этого должны быть ОЧЕНЬ существенные.
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§ elektron
25,8 млн тенге выплатили казахстанцам в АДГСПК за сообщения о коррупции
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2302
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.12.18 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

договоримся ;-)
если получится :oops: :-x

[Исправлено: elektron, 12.12.2018 - 20:10]
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