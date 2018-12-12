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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6693
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.12.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чет сайт время от времени вылетает. Чё продолжают блокировать? Или это только у меня чет со связью.
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§ Медный
Флуд и оффтопик (часть 3)
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2544
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 13.12.18 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ни что не ново под Луной
Узнаваемое веяние
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2302
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.12.18 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Или это только у меня чет со связью.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=790084&topic_id=29403&forumid=2&1544641141

Попробуй другой браузер
IE или Edge у меня тоже канючат на НГ. использую Cliqz или firefox.

[Исправлено: elektron, 12.12.2018 - 20:08]
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