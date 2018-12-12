/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков. 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 12 из 12«1...101112
Куратор темы: Vital
§ таноми52
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 12.12.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Мне сказали в конторе что свидетельство о рождении в СССР не годится. Нужно переделать. Драг я не вру , так мне сказали

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36078&viewmode=flat&sortorder=0&start=150



Что за довод:"Так мне сказали"? Кто сказал, в какой конторе? На основании чего? Свидетельство о рождении РК - это что -дубликат? Так он выдаётся в случае утери или, если в оригинале не чёткие печати. В СССРовском даже перевода не нужно, так как там и на русском, и на казахском тексты. Сосед сейчас поехал в Астану с документами по программе переселения соотечественников. Тоже будет переселяться, якобы, в Челябинск, потому что туда берут. Если не получаешь, говорят, выплаты на переезд, то потом можешь катить не в Челябу, а куда хочешь. Месяц назад записался в электронную очередь , удачно. Некоторые по нескольку месяцев не могут записаться.
Точно, какая то лажа. Или ты не понял чего-то
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 12 из 12«1...101112
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 136
Пользователей: 1
Всего: 137

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх