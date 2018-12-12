таноми52 Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков. #166





(Полноправные пользователи) Сообщений: 392

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:39 Цитата: Vital:

Мне сказали в конторе что свидетельство о рождении в СССР не годится. Нужно переделать. Драг я не вру , так мне сказали



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36078&viewmode=flat&sortorder=0&start=150 Мне сказали в конторе что свидетельство о рождении в СССР не годится. Нужно переделать. Драг я не вру , так мне сказалиИсточник:





Что за довод:"Так мне сказали"? Кто сказал, в какой конторе? На основании чего? Свидетельство о рождении РК - это что -дубликат? Так он выдаётся в случае утери или, если в оригинале не чёткие печати. В СССРовском даже перевода не нужно, так как там и на русском, и на казахском тексты. Сосед сейчас поехал в Астану с документами по программе переселения соотечественников. Тоже будет переселяться, якобы, в Челябинск, потому что туда берут. Если не получаешь, говорят, выплаты на переезд, то потом можешь катить не в Челябу, а куда хочешь. Месяц назад записался в электронную очередь , удачно. Некоторые по нескольку месяцев не могут записаться.

Точно, какая то лажа. Или ты не понял чего-то