Сыкымы Re: 25,8 млн тенге выплатили казахстанцам в АДГСПК за сообщения... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 739

Регистрация: 27.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:01 Раньше поговорка такая была " Если вас ещё не посадили, то это не ваша заслуга, это - наша недоработка". А теперь недоработки себе в заслугу ставят, коррупция у них, вишь, на снижение пошла... Ага, щщас... Если меньше раскрывать стали - то это ещё не значит снижение... Не зря теперь и за съёмку нарушений платить согласны.