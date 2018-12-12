Перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 446н Источник — официальный веб-сайт министерства Наименование профессии (специальности, должности) 1. Акушерка 2. Ветеринарный врач 3. Врач 4. Врач здравпункта 5. Врач-кардиоревматолог 6. Врач-лаборант 7. Врач общей практики (семейный) 8. Врач-педиатр 9. Врач приемного отделения 10. Врач-психиатр 11. Врач-специалист 12. Врач-статистик 13. Врач-терапевт 14. Врач-фтизиатр участковый 15. Газосварщик 16. Главный инженер проекта 17. Главный металлург 18. Директор по экономике 19. Инженер-конструктор 20. Инженер по автоматизированным системам управления производством 21. Инженер по внедрению новой техники и технологии 22. Инженер по добыче нефти и газа 23. Инженер по защите информации 24. Инженер по качеству 25. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 26. Инженер по метрологии 27. Инженер по надзору за строительством 28. Инженер по наладке и испытаниям 29. Инженер по организации управления производством 30. Инженер по подготовке производства 31. Инженер по сварке 32. Инженер-проектировщик 33. Инженер-технолог 34. Инженер-электрик 35. Математик 36. Медицинская сестра 37. Медицинская сестра операционная 38. Медицинская сестра процедурной 39. Медицинский лабораторный техник 40. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 41. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 42. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 43. Монтажник технологических трубопроводов 44. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 45. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 46. Провизор 47. Рентгенолаборант 48. Сборщик корпусов металлических судов 49. Сварщик арматурных сеток и каркасов 50. Слесарь по сборке металлоконструкций 51. Слесарь-сборщик летательных аппаратов 52. Слесарь строительный 53. Слесарь-судоремонтник 54. Станочник деревообрабатывающих станков 55. Судокорпусник-ремонтник 56. Техник по бурению 57. Техник по наладке и испытаниям 58. Техник-технолог 59. Токарь 60. Токарь-карусельщик 61. Токарь-расточник 62. Трубопроводчик судовой 63. Фармацевт 64. Фельдшер-лаборант 65. Фрезеровщик 66. Шлифовщик 67. Электрик участка 68. Электромонтажник по кабельным сетям 69. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 70. Электромонтажник судовой 71. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 72. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 73. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 74. Электрослесарь строительный Source: