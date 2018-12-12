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Страница 11 из 12«1...9101112»
Куратор темы: Vital
§ Dron
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 481
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 12.12.18 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

А чем Серый тебе поможет?
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§ Vital
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6693
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.12.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я уже писал. Свидетельство о рождении мое не катит , в СССР дали им нужно маде ин КЗ. . . Военик востанавливаю.
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* drakon
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15345
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.12.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
в СССР дали им нужно маде ин КЗ

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=790064&topic_id=36078&forumid=2#790064

Не понял, ты же в СССр - родилсяю Виталя, что то ты - не понял.
Или тебе кто то Лапшу - вешает. Какой КЗ?...
:lol: :oops:
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§ Vital
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6693
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.12.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:

Прописка нужна будет на первые 2 года. Хотя он скорей всего спрыгнет. Очкун. Он))) или нет Серый? Нужна будет , меня на работу не возьмут без нее. Почему на 2 года. Да просто. Я тут продам одну квартиру, другую детям уйдет. Я за два года куплю там. Прописка вобщем нужна мне.
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§ Dron
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 481
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 12.12.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Первый раз о таком слышу. Мы когда все доки собирали, у меня было свидетельство уже КЗ (востанавливал давно по причине утраты старого СССР), а у жены СССровское было, просто сделали перевод нот. Ззверенный. Ни каких вопросов небыло.
В Рудном сидит хороший юрист, который давно занимается подобными вещами, а так же всячески способствует желающим переселиться.
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§ Vital
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6693
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.12.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Незнаю. Мне сказали в конторе что свидетельство о рождении в СССР не годится. Нужно переделать. Драг я не вру , так мне сказали
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§ Vital
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6693
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.12.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:

В рудном , Иван что ли? В челяб который уже живет? Я всех знаю. , Я не готов ему платить 1200 баксов. Чет много он зарядил.
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§ Dron
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 481
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 12.12.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Нет. Он так же живет в Рудном. Мне сообщили о нем недавно, но к сожалению поздно для меня. Расценок я его не знаю, да даже имени не знаю, но могу узнать его координаты завтра и скинуть, если нужно?
Говорят очень толковый специалист! По крайней мере Рудный под боком, можно скататься и проконсультироваться.
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§ Dron
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 481
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 12.12.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять же повторюсь. Обратиться можно только для консультации и для сбора пакета документов.
Остальное всё сам!
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§ Vital
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6693
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.12.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:

Нет не надо. , Или меня обманули. Хотя нет машина с РФ номерами стояла. Хотя щас многие покупают. Не суетись. Я уже начал по прямой двигаться.
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§ Гога
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.12.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мне сказали в конторе что свидетельство о рождении в СССР не годится. Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36078&viewmode=flat&sortorder=0&start=150
кто тебе это сказал ?? В какой части не годиться ??
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§ Гога
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.12.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
§ Vital
Едь в Троицк - САМ все спроси , напрямую
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§ Гога
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.12.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Московская область. Нужна мне. Дубна будет в тему. Не переживай я адекватный, я тут просто балуюсь. А так Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36078&viewmode=flat&sortorder=0&start=135
Кстати , тоже реальный вариант!!Там квота 2 или 3 тысячи . И если работодатель подпишется ,что твоя профессия им супернужна - то это вариант быстро получить гражданство .
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§ Гога
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.12.18 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 446н Источник — официальный веб-сайт министерства Наименование профессии (специальности, должности) 1. Акушерка 2. Ветеринарный врач 3. Врач 4. Врач здравпункта 5. Врач-кардиоревматолог 6. Врач-лаборант 7. Врач общей практики (семейный) 8. Врач-педиатр 9. Врач приемного отделения 10. Врач-психиатр 11. Врач-специалист 12. Врач-статистик 13. Врач-терапевт 14. Врач-фтизиатр участковый 15. Газосварщик 16. Главный инженер проекта 17. Главный металлург 18. Директор по экономике 19. Инженер-конструктор 20. Инженер по автоматизированным системам управления производством 21. Инженер по внедрению новой техники и технологии 22. Инженер по добыче нефти и газа 23. Инженер по защите информации 24. Инженер по качеству 25. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 26. Инженер по метрологии 27. Инженер по надзору за строительством 28. Инженер по наладке и испытаниям 29. Инженер по организации управления производством 30. Инженер по подготовке производства 31. Инженер по сварке 32. Инженер-проектировщик 33. Инженер-технолог 34. Инженер-электрик 35. Математик 36. Медицинская сестра 37. Медицинская сестра операционная 38. Медицинская сестра процедурной 39. Медицинский лабораторный техник 40. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 41. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 42. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 43. Монтажник технологических трубопроводов 44. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 45. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 46. Провизор 47. Рентгенолаборант 48. Сборщик корпусов металлических судов 49. Сварщик арматурных сеток и каркасов 50. Слесарь по сборке металлоконструкций 51. Слесарь-сборщик летательных аппаратов 52. Слесарь строительный 53. Слесарь-судоремонтник 54. Станочник деревообрабатывающих станков 55. Судокорпусник-ремонтник 56. Техник по бурению 57. Техник по наладке и испытаниям 58. Техник-технолог 59. Токарь 60. Токарь-карусельщик 61. Токарь-расточник 62. Трубопроводчик судовой 63. Фармацевт 64. Фельдшер-лаборант 65. Фрезеровщик 66. Шлифовщик 67. Электрик участка 68. Электромонтажник по кабельным сетям 69. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 70. Электромонтажник судовой 71. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 72. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 73. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 74. Электрослесарь строительный Source: https://www.grrf.ru/smi-o-nas/novosti/488-rossiya-oblegchila-poluchenie-grazhdanstva-dlya-predstavitelej-74-professij.html
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§ Гога
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.12.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты есть тут где -нибудь???
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