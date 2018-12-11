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Страница 10 из 10«1...8910
Куратор темы: Vital
§ Гога
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 417
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.12.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
много инфы можно у тебя узнать. Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=36078&post_id=789882&order=0&viewmode=flat&pid=789877&forumid=2#789882
В принципе , как говорят , что начало - это уже полдела сделано .Теперь все по накатанной пойдет , главное не останавливаться и не паниковать .И снова повторю - смотайся в Троицк . Лучше своими ушами первоисточник послушать .
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§ Гога
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 417
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.12.18 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В личку загляни.
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§ Vital
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6678
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.12.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Чет ответ не могу в личке написать. Походу чистить надо мне ее. . Я там ошибся в номере, не проверив закинул. Там где ты видишь цифру 19 нужно исправить на 18. И все будет в норме.
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§ Vital
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6678
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.12.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Возможно нужно первую цифру не 8 ставить а + 7 смотря чё за оператор. Вобщем я думаю справишься.
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§ Vital
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6678
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.12.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щас подожди. Почистю личку. Видать память переполнена. Должен ты увидеть меня. Все видят а ты не видедешь Так не может быть.
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§ Vital
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6678
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.12.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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