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§ NG.kz
Хороших дорог в Костанайской области стало на 2% больше
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34490
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сообщении в облакимате Архимед МУХАМБЕТОВ подчеркнул: важно, что впервые ремонт дорог проходил буквально во всех районах. Кстати, контроль над качеством ремонта теперь предусмотрен 5-ступенчатый, одна из ступеней - местная власть.
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§ dandiv
Re: Хороших дорог в Костанайской области стало на 2% больше
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 703
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 12.12.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весной нужно смотреть
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§ КГСПС
Re: Хороших дорог в Костанайской области стало на 2% больше
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 621
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 12.12.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
капитально отремонтирован участок дороги Тарановское - Варваринка - граница области.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=597&storyid=23995. НГ от28.12.2017. А это сегодня: Капитальный ремонт производился лишь на 700 м автодороги Тарановка - Варваринское.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33206
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§ Dron
Re: Хороших дорог в Костанайской области стало на 2% больше
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 12.12.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:

Да уж. Ну там действительно велись какие то работы, вот правда прошлым или этим летом. Дорога убитая до границы. Позорники!
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