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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15332
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.12.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
лак побьет.

Виталя, я что зря плачу каждый год?

Такие суммы... :lol: :oops: :-o
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6678
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.12.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А чё это? Я то по немецки не понимаю. Страховка? Я щас китайский учу по просьбе дедушки нашего.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15332
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.12.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Страховка?

Да, Виталя это Страховка, на год... :lol:
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6678
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.12.18 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Вы чё платите 500 евро в год за б/ у машину? Офигеть. ))) Тяжело вам там я смотрю. Давай к нам возвращайся)) мы скоро в 30 лучших стран войдём. У нас каждый год сотни новых заводов открывают. Скоро Европу перегоним.

[Исправлено: Vital, 12.12.2018 - 18:04]
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2067
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.12.18 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Страховка, на год...

Да, больше чем пособие.
Пешком лучше ходи.
Больше чем машина стоит.

[Исправлено: alex_60, 12.12.2018 - 19:07]
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