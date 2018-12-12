Vital Моя Деревенька и её окрестности. #14419





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6678

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:03 Цитата: drakon:



Вы чё платите 500 евро в год за б/ у машину? Офигеть. ))) Тяжело вам там я смотрю. Давай к нам возвращайся)) мы скоро в 30 лучших стран войдём. У нас каждый год сотни новых заводов открывают. Скоро Европу перегоним.



[Исправлено: Vital, 12.12.2018 - 18:04]