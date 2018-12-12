Маркс Re: О незаконном взимании банковской комиссии #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 271

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:41 А еще некоторые банки подписывают на банковские услуги без согласия клиента. Недавно узнал, что один из банков подписал меня на услугу SMS банкинг. Случайно увидел, что списывают уже третий месяц по 200 тенге. Но самое интересное, что при этом сама услуга не предоставлялась. По телефону вроде бы услугу сняли, но чтобы вернуть деньги нужно обязательно идти в банк. Там видимо выставят тренированного менеджера, который будет с пеной у рта доказывать, что клиент не прав, виноват сотовый оператор, телефон не той системы.



А что, с каждого клиента по 600 тенге - это получается ... со 100000 клиентов по 600 тенге ... это будут ... сумасшедшие деньги. Вот так и несут нас на своих плечах к светлому будущему не только бизнесмены-олигархи, но и банкиры тоже. Спасибо им большое от всего трудового народа!