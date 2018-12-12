/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Импортируем то, что можно производить в Казахстане - Назарбаев		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Импортируем то, что можно производить в Казахстане - Назарбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34486
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- У нас не хватает своих бытовых приборов. Импортируем одежду и всякую чепуху, которую в Казахстане можем делать, - заявил Назарбаев в ходе общенационального телемоста. Он поручил производить одежду в Казахстане, заявив, что люди нуждаются в простых вещах.
Читать новость

§ konsultant
Re: Импортируем то, что можно производить в Казахстане -...
konsultant


(Пользователи)
Сообщений: 51
Регистрация: 16.05.08
Отправлено: 12.12.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приехав на КСК в середине 90х, сам же Шал сказал ключевую фразу, ставшую ему и таким же предприятиям эксКазССР надгробием: "у Вас себестоимость сейчас 5$? а турки предлагают нам по 2,5$. Нам не нужны такие предприятия, все что нужно мы купим в Турции" за 100%точность запятых в цитате не поручусь, но мной было это услышано от человека, присутствующего на этой встрече с активом предприятия. Это было сказано предприятию стоящему на грани банкротства. При том, что в этот момент предприятие поставляло продукцию на экспорт в Италию и Испанию. И было градообразующем для города, как не крути 6 тыс. работающих. Я лично общался с представителем испанцев в этой сделке спустя много лет, он огорчался, что предприятие не смогло поставлять больше продукцию.
Это не единственная история развала промышленности, что на памяти, и все его слова и действия я могу воспринимать только через это знание. ИМХО, конечно.
Профайл

* Гога
Re: Импортируем то, что можно производить в Казахстане -...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.12.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага , занимайте очередь !Завтра же начнут шить трусы на Повстанческой,10.Очередь будет за костюмами от *Большевички* и местной обувью.
Профайл

* Гога
Re: Импортируем то, что можно производить в Казахстане -...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.12.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где ЗХВ , где КСК , дизельный ? АЗТМ(алмаатинский завод тяжелого металлостроения) , павлодарский тракторный ,чимкентский шинный ,джабульский аккумуляторный ? Молодежь даже и не догадывается , что раньше производила наша республика .
Профайл

* drakon
Re: Импортируем то, что можно производить в Казахстане -...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15322
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.12.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Сегодня 110 стран мира потребляют нашу продукцию", - рассказал Назарбаев.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33196

Вот это - дааа... 8-)
Профайл

* Гога
Re: Импортируем то, что можно производить в Казахстане -...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.12.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что по итогам 2018 года объем производства составил почти 9,5 триллиона тенге Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33196
1422 доллара на казахстанца.
Профайл

§ yudjin
Импортируем то, что можно производить в Казахстане - Назарбаев
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5649
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.12.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока прёт в Что? Где? Когда? надо вопрос отправить...

А как вы, уважаемые знатоки-форумчане, ответили бы на этот вопрос из Астаны?

[Исправлено: yudjin, 12.12.2018 - 13:25]
Профайл

* КГСПС
Re: Импортируем то, что можно производить в Казахстане -...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 619
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 12.12.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мы были добывающей республикой еще в Советское время, но не обрабатывающей, обрабатывали в других местах, и деньги зарабатывали в других местах, но не мы

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33196 Или совсем плох, или слишком хитёр. За годы индустриализации мы запустили 1250 новых предприятий, только 100 – в этом году.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33196. Сколько из них реально работают на данный момент? Он уточнил, что по итогам 2018 года объем производства составил почти 9,5 триллиона тенге,

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33196. Сколько из этого досталось работягам?
Профайл

* Гога
Импортируем то, что можно производить в Казахстане - Назарбаев
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.12.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот это - дааа...
Да уж - тоже хотелось бы знать - куда и что
Профайл

* КГСПС
Импортируем то, что можно производить в Казахстане - Назарбаев
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 619
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 12.12.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Это будет вопрос на засыпку! :lol:
Профайл

§ konsultant
Импортируем то, что можно производить в Казахстане - Назарбаев
konsultant


(Пользователи)
Сообщений: 51
Регистрация: 16.05.08
Отправлено: 12.12.18 - 13:36
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* Гога
Re: Импортируем то, что можно производить в Казахстане -...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.12.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВВП (ППС)
• Итого (2016) 460,692 млрд[8] долл. (42-й)
• На душу населения 25 669[8] долл. (47-й)
ВВП (номинал)
• Итого (2016) 128,109 млрд[8] долл. (44-й)
• На душу населения 7138[8] долл. (60-й) - а это из Вики . И где же правильные цифры ?
Профайл

* Гога
Импортируем то, что можно производить в Казахстане - Назарбаев
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.12.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin
- Главное , чтобы вопрос был последним - выигрыш будет больше !! А выигрыш гарантирован .
Профайл

* Гога
Импортируем то, что можно производить в Казахстане - Назарбаев
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.12.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin
- Воздушные замки и приятные для глаз отчеты.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 57
Зарегистрированные пользователи: Гога, КГСПС

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 231
Пользователей: 4
Всего: 235

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх