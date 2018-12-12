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§ NG.kz
От 2 до 3 млн тенге потратят на новогодний фейерверк в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34486
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед новогодними праздниками в Костанае впервые установят 5 елок. Увеличение количества мест, где пройдут народные гулянья, связано с заменой главной елки, которую по традиции установят возле здания областного акимата.
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§ yudjin
Re: От 2 до 3 млн тенге потратят на новогодний фейерверк в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5649
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.12.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ленинский путь пишет, что зажгут конус 19-го... причем сейчас завершают украшение.
Хочется спросить чинуш, а в один из ЧЕТЫРЁХ ВЫХОДНЫХ это нельзя сделать? Рухнама не позволяет? Тогда и горожан соберется больше, или снова проверенные методы разнарядки по школам?
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* КГСПС
Re: От 2 до 3 млн тенге потратят на новогодний фейерверк в...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 619
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 12.12.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже не первый год действует негласный приказ открывать ёлку только после дня Независимости, чтобы народ не попутал, что празднует.
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