konsultant Re: Импортируем то, что можно производить в Казахстане -... #1





(Пользователи) Сообщений: 51

Регистрация: 16.05.08 (Пользователи) Отправлено: - 12:07 Приехав на КСК в середине 90х, сам же Шал сказал ключевую фразу, ставшую ему и таким же предприятиям эксКазССР надгробием: "у Вас себестоимость сейчас 5$? а турки предлагают нам по 2,5$. Нам не нужны такие предприятия, все что нужно мы купим в Турции" за 100%точность запятых в цитате не поручусь, но мной было это услышано от человека, присутствующего на этой встрече с активом предприятия. Это было сказано предприятию стоящему на грани банкротства. При том, что в этот момент предприятие поставляло продукцию на экспорт в Италию и Испанию. И было градообразующем для города, как не крути 6 тыс. работающих. Я лично общался с представителем испанцев в этой сделке спустя много лет, он огорчался, что предприятие не смогло поставлять больше продукцию.

Это не единственная история развала промышленности, что на памяти, и все его слова и действия я могу воспринимать только через это знание. ИМХО, конечно.