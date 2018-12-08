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≡ Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Помогите! Феминизм!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Помогите! Феминизм!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34481
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как все славно начиналось! Решили как-то фемины бесправные за права свои бороться. Хотели в выборах участвовать, образование получать, долю в совместно нажитом иметь. Чем не законные, веками выстраданные желания?
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§ таноми52
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Помогите! Феминизм!
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.12.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Да не парься за это ПП. Я сто раз вылетал из него и столько же раз возвращался))) у тебя это просто в первый раз походу

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33122#789607



Да, на моём боевом счету это первый вылет из ПП.
Какой бы не была вина, ужасно было наказанье! :-( ;-)
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§ Menden1968
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Помогите! Феминизм!
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.12.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девочки, хочу открыть вам секрет: самое бесполезное существо на свете - это мужчины

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33122?1544350923

.......ещё один секрет вам девочки открою мясо и шкуру мамонта принесли в пещеру мужики.
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§ Kairat stayer
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Помогите! Феминизм!
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 08:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Таноми такая красивая, умная, стройная)))

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33122&start=0&1544409024


Так, раньше надо было всех женщин хвалить, сон бы точно давно нормализовался, уже лопал бы пельмени, борщ, вареники, галушки, голубцы, может даже учпучмаки горячие. Ну, ещё не поздно конечно.
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§ Медный
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Помогите! Феминизм!
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2543
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 12.12.18 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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