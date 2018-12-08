таноми52 Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Помогите! Феминизм! #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 389

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:59 Цитата: Vital:

Да не парься за это ПП. Я сто раз вылетал из него и столько же раз возвращался))) у тебя это просто в первый раз походу



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33122#789607 Да не парься за это ПП. Я сто раз вылетал из него и столько же раз возвращался))) у тебя это просто в первый раз походуИсточник:





Да, на моём боевом счету это первый вылет из ПП.

Какой бы не была вина, ужасно было наказанье!