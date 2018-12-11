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≡ Назарбаева рассказала о вопиющих фактах ввоза контрабандных товаров в РК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Назарбаева рассказала о вопиющих фактах ввоза контрабандных товаров в РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34481
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутата Сената Парламента РК Даригу Назарбаеву заинтересовали расхождения в статистических данных по внешней торговле Казахстана, что свидетельствует, по утверждению экспертов, о наличии в таможенных органах признаков коррупции
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§ Vital
Re: Назарбаева рассказала о вопиющих фактах ввоза контрабандных...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6666
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.12.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это кому инфа? Васи сварщику? Вы только что озвучили что вся гоструктура коррумпирована с верху до низу. Кто у руля?
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§ alex_60
Re: Назарбаева рассказала о вопиющих фактах ввоза контрабандных...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2057
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это новость!
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§ Lex
Re: Назарбаева рассказала о вопиющих фактах ввоза контрабандных...
Lex


(Пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 11.12.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, ну надо же! Открытие года! А какая проницательность однако! Я прям восхищен! Мэм, в этой стране акимы области сотнями лярдов таскают с бюджета (подсказонька так сказать)! Да что там акимы, коснитесь любой структуры, всё ведь тащится везде и отовсюду!
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§ Гога
Re: Назарбаева рассказала о вопиющих фактах ввоза контрабандных...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 402
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.12.18 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кто у руля?
- *За державу обидно * - Верещагин .
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§ Гога
Re: Назарбаева рассказала о вопиющих фактах ввоза контрабандных...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 402
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.12.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как -будто только вчера об этом узнали !Да вы посмотрите на их авто , на Гоголя . Меняют каждые два года . Есть декларация о доходах , но необходима декларация о расходах . Хотя все равно - будут на дедушек-бабушек записывать .
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§ Vital
Назарбаева рассказала о вопиющих фактах ввоза контрабандных товаров в РК
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6666
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.12.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорей всего неспроста они эту тему подняли. Я точно знаю что китайцы стали контейнерами свой товар отправлять в Беларуссию. А те уже их тащат в РФ. Незнаю почему. Наверно там дешевле растаможка или геморроя меньше, это бизнесмены лучше расскажут. И ещё. Не фига " великий шелковый путь" не работает. Особенно зимой. Там на юге тракторов нет походу. Жесть. Они танки вызывали что б через перевал протащить грузовики.
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§ КГСПС
Re: Назарбаева рассказала о вопиющих фактах ввоза контрабандных...
КГСПС


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Сообщений: 616
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 11.12.18 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что приводит к огромным потерям госбюджета.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33188 Семейного бюджета может быть?
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§ Медный
Re: Назарбаева рассказала о вопиющих фактах ввоза контрабандных...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2543
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 11.12.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется, что кто-то слишком часто стал мелькать в новостях..
делают положительный образ в СМИ
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* maxsaf
Re: Назарбаева рассказала о вопиющих фактах ввоза контрабандных...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 729
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.12.18 - 02:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Мне кажется, что кто-то слишком часто стал мелькать в новостях..
делают положительный образ в СМИ

Ну дык, время то поджимает, а работы над образом - непочатый край :lol:
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