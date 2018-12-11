Vital Назарбаева рассказала о вопиющих фактах ввоза контрабандных товаров в РК #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6666

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:34 Скорей всего неспроста они эту тему подняли. Я точно знаю что китайцы стали контейнерами свой товар отправлять в Беларуссию. А те уже их тащат в РФ. Незнаю почему. Наверно там дешевле растаможка или геморроя меньше, это бизнесмены лучше расскажут. И ещё. Не фига " великий шелковый путь" не работает. Особенно зимой. Там на юге тракторов нет походу. Жесть. Они танки вызывали что б через перевал протащить грузовики.