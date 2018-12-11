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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6665
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.12.18 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алиса. Чё там как дел? Чет смотрю Мама заходила на сайт. Меня она решила удалить, тебя полностью стёрла в моей ветки . ))) :lol:
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§ Алиса
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4425
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.12.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Чё там как дел? Чет смотрю .... Меня она решила удалить, тебя полностью стёрла в моей ветки
Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=789878&topic_id=29403&forumid=2#789878

НУ типа - не по теме, видать разговоры велись))) Хотя тему ты создал, если не ошибаюсь... Сижу вот и думаю - вообще нафиг удалиться. ЩАс еще посижу - подумаю и приму решение какое-то. Чето прям выбесили меня. Понимаю что мелочный момент - типа, но вот ..... очень выбесили ...

ЗЫ: давайте и тут удалим, не удивлюсь уже

[Исправлено: Алиса, 11.12.2018 - 21:12]
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§ Алиса
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4425
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.12.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталь, куда Марик исчез? Давно не вижу на сайте.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6665
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.12.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Алиса я незнаю. Его номер у меня есть в личке. Поковыряюсь. Поищу. Парень сильный , не думаю что у него проблемы. Я с ним как то переписывался. Железный чел.
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§ Алиса
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4425
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.12.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

я подумала - может снова с кем-то поспорил на исчезновение)))). Будем думать - все в порядке: ему ж "рожать" еще))).
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6665
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.12.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я телефон поменял три месяца назад. Я писал тут. Многие номера аылетили. Добринцоф свой скинул , обликомарали , Лиля . Марик нет .
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