Алиса Флуд и оффтопик (часть 3) #14237





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4425

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:10 Цитата: Vital:

Чё там как дел? Чет смотрю .... Меня она решила удалить, тебя полностью стёрла в моей ветки

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=789878&topic_id=29403&forumid=2#789878 Чё там как дел? Чет смотрю .... Меня она решила удалить, тебя полностью стёрла в моей веткиИсточник:

НУ типа - не по теме, видать разговоры велись))) Хотя тему ты создал, если не ошибаюсь... Сижу вот и думаю - вообще нафиг удалиться. ЩАс еще посижу - подумаю и приму решение какое-то. Чето прям выбесили меня. Понимаю что мелочный момент - типа, но вот ..... очень выбесили ...



ЗЫ: давайте и тут удалим, не удивлюсь уже



[Исправлено: Алиса, 11.12.2018 - 21:12]