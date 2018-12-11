/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34481
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев заверил, что пользователи, которые не зарегистрировали сотовые телефоны до конца года, не останутся без связи в новогоднюю ночь. Однако продления сроков регистрации всё же не будет.
Читать новость

§ alex_60
Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2056
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в теле 2 в личном кабинете уже стоят зарестрированные имеи аппаратов.
дураков не надо тут искать.
про сигналки и умные часы сказали - в 2019 году , пока их не трогают.
Профайл

§ Vital
Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6665
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.12.18 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Ясно. В моем телефоне нет не чё запрещеного. В ноутбуке фильмы и музыка. А для КНБ я и так могу открытым текстом сказать, что я за дедушку не буду голосовать.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Горожанин_kst

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 271
Пользователей: 4
Всего: 275

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх