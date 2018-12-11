Vital Re: Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6665

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:08 Цитата: alex_60:



Военный билет пропал у меня давно. Недавно решил восстановить. Нужен теперь мне. Вобщем пол года назад зашёл военкомат. К окошку подошёл , говорю потерял. Там женщина взрослая лет 60 . Говорит будете тогда штраф платить по утери. И смотрит на меня. Я стою и смотрю тоже и молчу. Она повторяет мне штраф надо платить. Я и чё? Чё вы на меня смотрите? Давай квиток пойду платить. Чё ты смотришь на меня? Делай как положено. А теперь ВНИМАНИЕ! Пошел собрать доки домой, ещё надо было с фоткаться 2 фотки им. Приношу все доки. Она мне говорит что на первый раз по закону прощается утеря и не надо штраф. Коррупция?