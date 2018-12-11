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§ NG.kz
Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34481
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев заверил, что пользователи, которые не зарегистрировали сотовые телефоны до конца года, не останутся без связи в новогоднюю ночь. Однако продления сроков регистрации всё же не будет.
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§ alex_60
Re: Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2056
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно чем все это кончится.
поотключают или нет.
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§ Vital
Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6665
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.12.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Он самое главное не сказал, что после 1 января тем кто не успел зарегать телефон будет впаян штраф. У нас все проблемы с насилением решают через Штраф!
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§ alex_60
Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2056
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
У нас все проблемы с насилением решают через Штраф!


и плюсом регистрация после штрафа- будет платная.
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§ Vital
Re: Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6665
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.12.18 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Военный билет пропал у меня давно. Недавно решил восстановить. Нужен теперь мне. Вобщем пол года назад зашёл военкомат. К окошку подошёл , говорю потерял. Там женщина взрослая лет 60 . Говорит будете тогда штраф платить по утери. И смотрит на меня. Я стою и смотрю тоже и молчу. Она повторяет мне штраф надо платить. Я и чё? Чё вы на меня смотрите? Давай квиток пойду платить. Чё ты смотришь на меня? Делай как положено. А теперь ВНИМАНИЕ! Пошел собрать доки домой, ещё надо было с фоткаться 2 фотки им. Приношу все доки. Она мне говорит что на первый раз по закону прощается утеря и не надо штраф. Коррупция?
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§ Гога
Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 402
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.12.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зайти в инет и почитать ст.649 КоАП.РК при утери военного билета не судьба ?Цитата:
Коррупция?
Она тоже кушать хочет .

[Исправлено: Гога, 11.12.2018 - 13:26]
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§ Vital
Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6665
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.12.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Кушать она хочет.. ей президент наш, зарплату каждый год подымает. А мне не кто не подымает, мне президент сказал ( трудяги) крутись как хочешь , работадателя тероризируй , пусть он тебе подымает.)))
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§ Добринцофф
Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6272
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.12.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да в чём проблема то?
У кого теле 2 отправьте команду *6914#,за 2 минуты два номера зарегил.
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§ Kairat stayer
Re: Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.12.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё правильно, зачем продлевать сроки регистрации. Пусть отключают, в настоящее время ограничении нет, хоть 2 и более мобильных телефонов регистрируй.
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§ alex_60
Re: Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2056
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
за 2 минуты два номера зарегил.


ты вроде не эстонец.
полминуты на два номера хватит.
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§ Добринцофф
Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6272
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.12.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ты вроде не эстонец.
полминуты на два номера хватит.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=789838&topic_id=36324&forumid=1#789838

Я Белорус ,но полминуты на 2 номера всё равно не хватит. :-)
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* Горожанин_kst
Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1319
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 11.12.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы, похоже, не совсем догнали сути происходящего. Надо не просто "номера зарегмстрировать", они ещё два года назад по закону должны были быть зарегистрированы за реальным владельцем. Сейчас же требуется зарегистрировать именно мобильное устройство. Телефон, планшет. И вот тут есть пару моментов. А если в телефоне 2 симки, 2 передатчика, на каждый свой "имей", но пользуется владелец одним каналом, и вдруг решил воспользоваться другим, а срок регистрации прошёл? Что делать с сигналками охранными, в которых мобильная связь используется, а gprs-треккеры? Они тоже "мобильные устройства" по сути.
И основной вопрос: номера используемые зарегистрированы, а устройство нет, ЧТО будет? Забодают? Отключать, заблокировав "имей", превратив устройство в кирпич?

[Исправлено: Горожанин_kst, 11.12.2018 - 21:29]
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§ Vital
Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6665
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.12.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Не чё не понял. ))) Попробуй по другому. Серьезно.
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* Горожанин_kst
Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1319
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 11.12.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И самое главное, так и не прозвучал внятный, замотивированный ответ для чего всё это. Невнятное мычание про розыск украденных мобилок...Имели б смелость сказать "Да, хотим тотальный контроль над стадом, чтоб каждого отследить до метра, в случае необходимости, ведь у каждого теперь при себе персональный жучёк, за ним зарегистрированный"
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* Горожанин_kst
Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1319
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 11.12.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Сейчас мы отправляем подтверждение для регистрации именно "имей" своего мобильника, самой железки, сечёшь?
Ты номер зарегил, но этого мало для тотального контроля. Надо зарегить железяку в твоём кармане, чтоб в случае необходимости активировать всё необходимое для персонального слежения и прослушки твоей личности. Компрендо?
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