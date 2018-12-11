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Куратор темы: Vital
§ Гога
Переезд на ПМЖ в РФ, вопросы,советы,наговоры,помощь,для новичков.
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 402
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.12.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
много инфы можно у тебя узнать. Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=36078&post_id=789882&order=0&viewmode=flat&pid=789877&forumid=2#789882
В принципе , как говорят , что начало - это уже полдела сделано .Теперь все по накатанной пойдет , главное не останавливаться и не паниковать .И снова повторю - смотайся в Троицк . Лучше своими ушами первоисточник послушать .
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