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§ NG.kz
Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34479
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев заверил, что пользователи, которые не зарегистрировали сотовые телефоны до конца года, не останутся без связи в новогоднюю ночь. Однако продления сроков регистрации всё же не будет.
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§ alex_60
Re: Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно чем все это кончится.
поотключают или нет.
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* Vital
Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6640
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.12.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Он самое главное не сказал, что после 1 января тем кто не успел зарегать телефон будет впаян штраф. У нас все проблемы с насилением решают через Штраф!
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§ alex_60
Абаев: Продления регистрации мобильных устройств не будет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
У нас все проблемы с насилением решают через Штраф!


и плюсом регистрация после штрафа- будет платная.
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