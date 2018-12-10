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§ NG.kz
Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со следующего года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34479
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам вице-министр информации и коммуникаций РК Дарын Туяков операторы сами вышли с инициативой ввести социальные тарифы, как для социально уязвимого населения, так и в целом для абонентов.
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§ dandiv
Re: Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 702
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 11.12.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
все же будет очень дешево, денег не так много надо будет.

:lol:
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