Kairat stayer Моя Деревенька и её окрестности. #14409





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Регистрация: 28.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 14:12 Небольшая наводка, со сравнениями, не Пифагор, Гаусс и Эйлер конечно, но всё познаётся в сравнении.



Выше за французов речь вели, так во Франций, где минимальный размер заработной платы будет увеличен на 100 евро и составит 1598 евро в месяц.



У нас с 1.01.2019 года тоже увеличат до 42 500 тенге или составит 100,84 евро (было 28 284 тенге с 01.01.2018г.). По поводу повышения ранее неоднократно мы обсуждали.



В России с 01.01.2019 г. минимальный размер заработной платы составит обще федеральное 11 280 рублей, добавляют 117 рублей или будет 149, 07 евро (11 163 с 01.05.2018г.).



Судя по выставляемым ценам европейцами приобретаемых продуктов по субботам, где стоимость их выше в разы, ну пусть будет качественные продукты, которые не уценённые в 5-7 раз дороже чем у нас, разница есть. Если я не прав. пусть меня демократичные европейцы поправят. Да и трудовая неделя у французов составляет 35 часов.



Цитата: drakon:

BND, тебя не - тронет...



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=789808&topic_id=25576&forumid=2#789808 BND, тебя не - тронет...Источник: