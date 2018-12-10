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§ NG.kz
Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со следующего года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34479
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам вице-министр информации и коммуникаций РК Дарын Туяков операторы сами вышли с инициативой ввести социальные тарифы, как для социально уязвимого населения, так и в целом для абонентов.
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* Гога
Re: Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со...
Гога


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Сообщений: 382
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.12.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
снижение порядка 5% для ветеранов Великой Отечественной войны Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33179
-- Да этим людям уже бы вообще бесплатно сделали !! Сколько ветеранов осталось ? А то скинули на 5 % и хвастаются .
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* Vital
Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со следующего года
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6640
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Пенсам ваше нужно запретить инет Они не всегда адекватно воспринимают действительность. Типа дай обезьяне гранату ))))
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* Vital
Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со следующего года
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6640
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Нормальный пенс . Это мои пенсы. Сидят дома в носу ковыряется. Звонят мне, сына тебе надо огурчики соленые? А рыбку , вот папа сгонял в тургай на рыбалку, карася привез. Да говорю нужно ( хотя и не нужно) отказать незя. Вот это. Этим пенсам пофиг на скидку по инету.
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* Гога
Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со следующего года
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 382
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.12.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пенсам ваше нужно запретить инет Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33179
- Я про то , что ветеранов войны совсем мало.
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§ Медный
Re: Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со...
Медный


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Сообщений: 2541
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 11.12.18 - 07:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, смешно говорить о народовластии...общественных советах... местных и не очень депутатах... антимонопольщиках...
Когда надо, Сверху, кому надо позвонят и тарифы на всё что скажут, снизятся. Хотя, как было замечено ранее, это идёт в разрез со всей предыдущей "политикой партии" и государства в целом.
Напомню, бились хотя бы за то чтобы не повышали, но тут...! :lol:

П.с. граждане, не расслабляйтесь, если вам что-то дают, значит что-то у вас заберут. Следите за новостями. :oops:
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§ alex_60
Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со следующего года
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.18 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если человек захочет сменить тарифный план в казтелекоме на понижение,
то ему точно надо будет тащится в их офис, писать заявления, что то доказывать.

в сентябре повысили idnet c 3600 до 3999 , назвали это пакет услуг, без всяких предупреждений.
захожу на их сайт , читаю, тарифы с 1 сентября.
Интернет 10 unlimited 3 599 тенге
Интернет 20 unlimited 3 799 тенге
Интернет 50 (ранее ID Net Hit) unlimited 3 999
Интернет 3 4 599 тенге
10,20,50... это скорость передачи.
ну и далее тарифы еще выше.

звоню на 160, говорю хочу перейти на тариф интернет 10,
и наступает ступор, нет такого говорят., минимум интернет 50 и как пакет услуг.
у вас на сайте тарифы с 1 сентября 2018 года, говорю. где вы это увидели.
там то и там то. пошла к начальнику. пришла нету таких, он сказал всех на пакеты услуг и точка.
в конце концов пришли к выводу, что на повышение оператор в две секунды примет заявку по телефону.
и переведут. а вот на понижение - надо тащиться в офис к ним и доказывать что ты не осел.
и кстати прозвучало кто переключает тарифы просто так- это их дилеры, которые названивают по телефонам.
а когда ты их посылаешь далеко, они из злости переключают тебя на более дорогой тариф.
и потом очень долгое разбирательство, месяца два-три по опыту.
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§ dandiv
Re: Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со...
dandiv


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Сообщений: 702
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 11.12.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Казахтелеком" с 1 января 2019 года вводит тарифный план, абонплата которого составит 3 499 тенге, что на 5% ниже по сравнению с предыдущим тарифом. Он включает в себя 10 мегабит интернета, бесплатную телефонную связь и безлимитные звонки по Казахстану и на сотовые операторы "Алтел" и Теле2.

Не верю ;-) В новостях на сайте телекома ничего про это нет
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§ dandiv
Re: Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 702
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 11.12.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
если человек захочет сменить тарифный план в казтелекоме на понижение,
то ему точно надо будет тащится в их офис, писать заявления, что то доказывать.

Тащиться да, но просто отказываться от интернета - доказывать нечего не нужно, Вас еще упрашивать станут и предлагать более дешевые тарифы ;-)
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§ alex_60
Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со следующего года
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Вас еще упрашивать станут и предлагать более дешевые тарифы


мне предложили за туже сумму пакет-, интернет турбо безлимит , две симки бесплатно с каким то обьемом трафика,
звонки на телефоны бесплатно.. еще что-то , не стал вникать.
посмотрел - такой пакет подороже будет , если просто так купить его.
а сын подписался на их упрашивания , засунул эти две симки детям,
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§ pensioner
Re: Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со...
pensioner


(Пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 11.12.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участникам Великой Отечественной войны преподносят поистине царский подарок. Самому молодому(1927)- 91 год. Министр и замы "Казтелекома" - вам не смешно?
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§ Алиса
Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со следующего года
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4421
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.12.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
но просто отказываться от интернета - доказывать нечего не нужно,

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=789802&topic_id=36316&forumid=1&1544512268

знакомый, в бытность свою, также зашел чтобы отключиться от услуг КТ - уезжал в отпуск - так ему стали вешать лапшу что начальника нету, надо бы попозже и обязательно все сделаем. Когда пришел повторно - включили дурака и придумали некую волшебную отмазку о невозможности сиюминутного отключения, типа надо еще месяц быть и лишь потом отключат. В общем месяца 2 тянули не отключали.
ТАм действительно нужно быть категоричным и требовать своё. И, конечно, читать Договор и при случае в нос им тыкать их же прописные истины.
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§ alex_60
Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со следующего года
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все уже пообещали,
что на все что можно снизят, и на тепло, и на электричество. и на ...все.
будем посмотреть.
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§ dandiv
Re: Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 702
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 11.12.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что на все что можно снизят

И зарплаты наверно тоже ;-)
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§ alex_60
Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со следующего года
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
И зарплаты наверно тоже


все же будет очень дешево, денег не так много надо будет.
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