alex_60 Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со следующего года #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2052

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:25 если человек захочет сменить тарифный план в казтелекоме на понижение,

то ему точно надо будет тащится в их офис, писать заявления, что то доказывать.



в сентябре повысили idnet c 3600 до 3999 , назвали это пакет услуг, без всяких предупреждений.

захожу на их сайт , читаю, тарифы с 1 сентября.

Интернет 10 unlimited 3 599 тенге

Интернет 20 unlimited 3 799 тенге

Интернет 50 (ранее ID Net Hit) unlimited 3 999

Интернет 3 4 599 тенге

10,20,50... это скорость передачи.

ну и далее тарифы еще выше.



звоню на 160, говорю хочу перейти на тариф интернет 10,

и наступает ступор, нет такого говорят., минимум интернет 50 и как пакет услуг.

у вас на сайте тарифы с 1 сентября 2018 года, говорю. где вы это увидели.

там то и там то. пошла к начальнику. пришла нету таких, он сказал всех на пакеты услуг и точка.

в конце концов пришли к выводу, что на повышение оператор в две секунды примет заявку по телефону.

и переведут. а вот на понижение - надо тащиться в офис к ним и доказывать что ты не осел.

и кстати прозвучало кто переключает тарифы просто так- это их дилеры, которые названивают по телефонам.

а когда ты их посылаешь далеко, они из злости переключают тебя на более дорогой тариф.

и потом очень долгое разбирательство, месяца два-три по опыту.