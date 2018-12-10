/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 961 из 961«1...959960961
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
я как купил лет 10 назад, симкарту.
в русском магазине,
Источник:

У нас бесплатно дают периодически.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15321
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.12.18 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
У нас бесплатно дают

Алекс, я купил симку за 10 €
но на ней уже был Gutthaben - 10 €... :lol:
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15321
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.12.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
бесплатно дают периодически.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&post_id=789745&order=0&viewmode=flat&pid=789742&forumid=2#789745

И ещё говорят, что с 1 январря 2019 года,
у вас на 5% снижают тариф, за пользование
интернетом. Жаль, что я не участник
ВОВ - вернулся бы - назад... :lol: ;-)
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
купил симку за 10 €
но на ней уже был Gutthaben - 10 €..
Источник:

У нас также. Покупаешь то что на ней уже лежит сумма,
Которую ты и оплачиваешь.
Профайл

§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 484
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.12.18 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А ты смотришь,устаревшие новости...

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=14385&1544495893


Да, судя по высказанному в посте за № 14 394, действительно не особо свежие новости смотрит.


Вот свежие:

Вчера 10 декабря текущего года Ф.Макрон сказал, что что в случившемся политическом кризисе есть и его доля вины, недостаточно прислушивался к простым людям. Также добавил: однако ситуацию можно исправить и предложил целый комплекс мер, прежде всего направленных на улучшение жизни простых людей, минимальная заработная плата будет повышена до 1598 евро (составляет 1498 евро) вопросы налогообложения пересмотрят, пенсионерам облегчать жизнь и.т.д. Также выработают комплекс мер- четкий план по выходу из кризиса и улучшению жизни людей. Президент Франций осудил акты насилия, а также безответственных политиков, поощрявших беспорядки.
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.18 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Я же написал-подумай.
А ты не понял судя по ответу.


ну что, так и не понял?
даю наводку -- банный лист.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15321
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.12.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
даю наводку -- банный лист.
Профайл Послать приватное сообщение alex_60

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=789746&topic_id=25576&forumid=2#789746

Алекс, говори - по человечески.
BND, тебя не - тронет... :lol:
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
говори - по человечески.


куда уж понятнее.
банный лист он и в африке банный лист по действию.
Профайл

§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 484
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.12.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Небольшая наводка, со сравнениями, не Пифагор, Гаусс и Эйлер конечно, но всё познаётся в сравнении.

Выше за французов речь вели, так во Франций, где минимальный размер заработной платы будет увеличен на 100 евро и составит 1598 евро в месяц.

У нас с 1.01.2019 года тоже увеличат до 42 500 тенге или составит 100,84 евро (было 28 284 тенге с 01.01.2018г.). По поводу повышения ранее неоднократно мы обсуждали.

В России с 01.01.2019 г. минимальный размер заработной платы составит обще федеральное 11 280 рублей, добавляют 117 рублей или будет 149, 07 евро (11 163 с 01.05.2018г.).

Судя по выставляемым ценам европейцами приобретаемых продуктов по субботам, где стоимость их выше в разы, ну пусть будет качественные продукты, которые не уценённые в 5-7 раз дороже чем у нас, разница есть. Если я не прав. пусть меня демократичные европейцы поправят. Да и трудовая неделя у французов составляет 35 часов.

Цитата:
drakon:
BND, тебя не - тронет...

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=789808&topic_id=25576&forumid=2#789808
Профайл

§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 484
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.12.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
BND, тебя не - тронет...

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&post_id=789810&order=0&viewmode=flat&pid=789808&forumid=2#789810


У нас тоже обстановка стабильная, если не ошибаюсь 158 место заняли в рейтинге свободы слова, вы наверное в первой 30-ке.
Профайл

* Гога
Моя Деревенька и её окрестности.
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 382
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.12.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
не уценённые в 5-7 раз дороже чем у нас, разница есть. Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=789811&topic_id=25576&forumid=2&1544521107
- Есть ещё такое понятие как - *покупательская способность * .
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 961 из 961«1...959960961
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 151
Пользователей: 4
Всего: 155

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх