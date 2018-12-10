Медный Re: Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2541

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:57 Да, смешно говорить о народовластии...общественных советах... местных и не очень депутатах... антимонопольщиках...

Когда надо, Сверху, кому надо позвонят и тарифы на всё что скажут, снизятся. Хотя, как было замечено ранее, это идёт в разрез со всей предыдущей "политикой партии" и государства в целом.

Напомню, бились хотя бы за то чтобы не повышали, но тут...!



П.с. граждане, не расслабляйтесь, если вам что-то дают, значит что-то у вас заберут. Следите за новостями.