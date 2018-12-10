/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со следующего года		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со следующего года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам вице-министр информации и коммуникаций РК Дарын Туяков операторы сами вышли с инициативой ввести социальные тарифы, как для социально уязвимого населения, так и в целом для абонентов.
Читать новость

§ Гога
Re: Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 381
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.12.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
снижение порядка 5% для ветеранов Великой Отечественной войны Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33179
-- Да этим людям уже бы вообще бесплатно сделали !! Сколько ветеранов осталось ? А то скинули на 5 % и хвастаются .
Профайл

§ Vital
Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со следующего года
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Пенсам ваше нужно запретить инет Они не всегда адекватно воспринимают действительность. Типа дай обезьяне гранату ))))
Профайл

§ Vital
Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со следующего года
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Нормальный пенс . Это мои пенсы. Сидят дома в носу ковыряется. Звонят мне, сына тебе надо огурчики соленые? А рыбку , вот папа сгонял в тургай на рыбалку, карася привез. Да говорю нужно ( хотя и не нужно) отказать незя. Вот это. Этим пенсам пофиг на скидку по инету.
Профайл

§ Гога
Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со следующего года
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 381
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.12.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пенсам ваше нужно запретить инет Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33179
- Я про то , что ветеранов войны совсем мало.
Профайл

§ Медный
Re: Операторы связи снизят абонплату на интернет до 50% со...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2541
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 11.12.18 - 07:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, смешно говорить о народовластии...общественных советах... местных и не очень депутатах... антимонопольщиках...
Когда надо, Сверху, кому надо позвонят и тарифы на всё что скажут, снизятся. Хотя, как было замечено ранее, это идёт в разрез со всей предыдущей "политикой партии" и государства в целом.
Напомню, бились хотя бы за то чтобы не повышали, но тут...! :lol:

П.с. граждане, не расслабляйтесь, если вам что-то дают, значит что-то у вас заберут. Следите за новостями. :oops:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 73, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 73
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 204
Пользователей: 3
Всего: 207

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх