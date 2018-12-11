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§ NG.kz
«Открытая опасность». Возле ДЮСШ и музыкалки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.18 - 04:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об открытом колодце на улице Пушкина сообщил на странице «НГ» в социальной сети «ВКонтакте» житель Костаная Максим СОМУСЕВ.

- Прямо возле музыкальной школы, со стороны двора жилого дома № 54, уже давно открыт люк, - написал он.
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§ Серый волк
«Открытая опасность». Возле ДЮСШ и музыкалки
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9751
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.12.18 - 04:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Прямо возле музыкальной школы,

Прямо у музыкальной школы говорите? :-)
Ну вот ясно же видно! В акимате стараются! Всё о жителях думают, культур-мультур активируют!
Ну уже наверное все крышки сняли в радиусе километра от музыкальных заведений!
Так стараются вокальные данные горожан поднять как у Монсерат Кобалье!
:-)
Только жители их никак понять не могут!
Потому, что глядят на это неправильно!


:lol:

[Исправлено: Серый волк, 11.12.2018 - 01:57]
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§ Серый волк
«Открытая опасность». Возле ДЮСШ и музыкалки
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9751
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.12.18 - 04:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот теперь полный порядок!
Можно печатать и предупреждающие знаки ставить!
Тьфу! То есть афишЫ! :-)


:lol:

[Исправлено: Серый волк, 11.12.2018 - 01:49]
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