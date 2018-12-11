Серый волк «Открытая опасность». Возле ДЮСШ и музыкалки #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9751

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 04:13 Цитата: - Прямо возле музыкальной школы,

Прямо у музыкальной школы говорите?

Ну вот ясно же видно! В акимате стараются! Всё о жителях думают, культур-мультур активируют!

Ну уже наверное все крышки сняли в радиусе километра от музыкальных заведений!

Так стараются вокальные данные горожан поднять как у Монсерат Кобалье!



Только жители их никак понять не могут!

Потому, что глядят на это неправильно!









[Исправлено: Серый волк, 11.12.2018 - 01:57]